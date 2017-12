Za jedan NEO ugovor dva telefona

Praznici su tradicionalno vreme darivanja, a Vip se potrudio da ove godine praznici budu duplo bolji. Naime, svi korisnici koji se odluče za neku od NEO tarifa uz ugovor će dobiti ne jedan, nego čak dva pametna telefona.

Ponuda je dostupna za nove i korisnike koji obnavljaju ugovor, a osim neograničenih minuta i poruka mogu da dobiju i svoj telefonski NEO par. Prve NEOgraničene tarife na tržištu dobile su svoju „drugu polovinu“ u NEOdoljivoj hardverskoj ponudi koja će za praznike usrećiti sve one koje se opredele da kuckaju i pričaju neograničeno.

Ukoliko se, na primer, korisnik odluči za NEO 2 tarifu sa mesečnom pretplatom od 1.699 dinara, za samo 2 dinara može dobiti dva pametna telefona – Motorolu Moto C i Alcatel U3.

Ponuda važi do 31. januara 2018. godine.