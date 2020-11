JP Gradsko Stambeno poboljšava iskustvo građana uz pomoć Nutanixa

Nutanix lider u poslovnim cloud rešenjima, danas je objavio detalje uspešnog projekata sa JP Gradsko Stambeno, javnim preduzećem koje održava više od 13.600 zgrada u Srbiji, omogućavajući da JP Gradsko Stambeno postigne bolje performanse i jednostavnost u radu, zamenom stare platforme sa hiperkonvergentnom infrastrukturom (HCI) koju nudi kompanija Nutanix.

JP Gradsko Stambeno je javno preduzeće koje se već 54 godine brine o zgradama u Beogradu u Srbiji. Pruža hitne intervencije, dugoročna poboljšanja i kontinuirano održavanje, čišćenje i administrativne usluge. Građani mogu da pristupe uslugama koje nudi JP Gradsko Stambeno tako što će kontaktirati njihov call centar ili odeljenje za hitne slučajeve ili posetiti njihove kancelarije. Odatle, organizacija mobiliše građevinske timove u deset opština.

„U JP Gradsko Stambeno nikada ne prestajemo sa naporima da poboljšamo način na koji pružamo usluge javnosti“, rekao je Dimitrije Putnik, glavni direktor IT odeljenja. „Budući da održavamo stambene zgrade, vitalno je da naši timovi brzo dođu tamo gde treba ili bi u suprotnom to moglo da ima negativan uticaj na život ljudi. Imali smo digitalne sisteme koji su nam potrebni da bismo postigli ovaj cilj, ali naš stari hardver je počeo da izaziva probleme prilikom rada. IT tim je trošio previše vremena na upravljanje složenom IT infrastrukturom i obezbeđivanje podrške od više različitih IT proizvođača.“

Da bi dobili bolje performanse i jednostavnost, iz JP Gradsko Stambeno su odlučili da svoju staru platformu zameni hiperkonvergovanom infrastrukturom (HCI) kompanije Nutanix. Klaster sa pet čvorova virtuelizovan je pomoću Nutanix AHV kojim se upravlja pomoću Nutanix Prism-a.

„HCI koncept odmah nas je privukao jer nam je omogućio da zamenimo više dobavljača za samo jednu instancu za podršku. Uspeli smo da postignemo značajno bolje performanse, uštedimo na resursima, a sve to bez ikakvih smetnji za naše zaposlene“, rekao je Dimitrije Putnik. „Operacije koje su nekada trajale dve ili tri sekunde sada se dešavaju gotovo trenutno. Naš call centar uspeo je da postigne svoj cilj odgovaranja pozivima kupaca u prosečnom roku od tri minuta, imajući u vidu da sada mogu brže da unose ili dobijaju informacije koje su im potrebne. Kao rezultat, mogu da prihvate više poziva dnevno i smanje vreme koje ljudi provode čekajući na odgovor.“

Gledajući unapred, JP Gradsko Stambeno se priprema da primeni Nutanix Frame kako bi obezbedio digitalne radne prostore za zaposlene u svojim filijalama. Ovaj potez pomoći će organizaciji da uštedi novac i trud, omogućavajući joj da građanima pruži još veću vrednost za usluge javne potrošnje.