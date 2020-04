Kaspersky softver za zaštitu zaposenih koji rade od kuće

Nova verzija rešenja Kaspersky Endpoint Security Cloud preduzećima omogućava da bolje uoče postojanje programa koje koriste zaposleni, a čije instaliranje nije autorizovano od strane kompanije. Nova funkcija za otkrivanje programa u cloud-u pomaže IT administratorima da osiguraju poštovanje korporativnih bezbednosnih politika tako što će kontrolisati neovlašćeno korišćenje potencijalno nebezbednih aplikacija i sajtova od strane zaposlenih. Kontrola cloud servisa pomaže organizacijama da smanje rizik od neovlašćenog pristupa korporativnim podacima, dok istovremeno omogućuje zaposlenima da rade sa bilo kog mesta.

Zaposleni žele da rade od kuće

Prema izveštaju „State of Remote Work”, gotovo svi zaposleni (99%) bi želeli da ponekada rade od kuće. Realnost pokazuje da se „želeli bi” lako može pretvoriti u „moraju” da rade od kuće. U martu 2020. godine mnoga vodeća industrijska preduzeća kao što su General Motors, Apple, JP Morgan, a da ni ne pominjemo manja preduzeća širom sveta, premestila su svoje zaposlene u kućne kancelarije usled COVID-19 pandemije.

Kako obezbediti bezbednost i privatnost

U ovakvoj situaciji postaje još bitnijje da administratori osiguraju bezbednost i privatnost kako korporativnih tako i podataka o zaposlenima. Upotreba SaaS usluga pomaže preduzećima i zaposlenima da budu agilni, rade od kuće i budu u toku čak i kada ne mogu fizički biti u kancelariji. Ali, uz ovlašćene korporativne servise, zaposleni mogu da odaberu druge aplikacije na osnovu sopstvene inicijative ili jednostavno da pomešaju korporativne i lične navike – stvarajući ono što je poznato kao skriveni IT (shadow IT).

Bez obzira na to da li se radi o porukama, servisima za deljenje fajlova ili bilo kojoj vrsti malih alata za rad ili čak lične potrebe na korporativnim uređajima, nivo bezbednosti u takvim aplikacijama može biti u najmanju ruku nejasan. Čak i ukoliko se koriste iz najbolje namere uz odobrenje IT odeljenja, to i dalje potencijalno može prouzrokovati kompromitovanje korporativnih podataka ili čak inficiranje malverom, što bi ugrozilo reputaciju organizacije.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Rešenje Kaspersky Endpoint Security Cloud sada može pomoći IT administratorima da održe veću transparentnost korporativne informacione tehnologije i osiguraju da se samo pouzdani cloud servisi koriste unutar njihove organizacije. Funkcija za otkrivanje programa u cloud-u omogućuje im da utvrde spisak ovlašćenih cloud servisa koji su u skladu sa korporativnim bezbednosnim politikama, i da osiguraju da se korisnici pridržavaju tog spiska. Podaci o korišćenim kategorijama usluga i namenskih aplikacija su vidljivi na kontrolnoj tabli gde administrator može prilagoditi pristup različitim korisničkim profilima, postavljajući privilegije za različite grupe korisnika u skladu sa njihovim radnim potrebama.

Pored toga, kako bi pomogli organizacijama da obezbede svoje cloud i-mejl poštanske sandučiće i alate za saradnju, Kaspersky Endpoint Security Cloud sada uključuje i rešenje Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 štiti sve Microsoft Office 365 aplikacije uključujući Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online i osigurava bezbedno deljenje fajlova putem aplikacije Microsoft Teams.

Anti-fišing mehanizam

Zaštita od imejl pretnji je omogućena putem anti-fišing mehanizma zasnovanog na neuronskoj mreži, koji koristi više od 1.000 kriterijuma za otkrivanje fišing i-mejlova, kao i malicioznih URL-a baza podataka, anti-spoofing-a i sprečavanje kompromitovanja i-mejla preduzeća. Takođe, skeniranje fajlova koji su otpremljeni na SharePoint Online, OneDrive i Microsoft Teams osigurava da oni ne sadrže malver i da se on neće širiti po korporativnim krajnjim tačkama.

“U ovim neizvesnim vremenima, za sve veći broj organizacija, rad od kuće predstavlja jedini način na koji se poslovne operacije mogu nastaviti. Ovo sa sobom povlači dodatne izazove posebno za one koji se bave IT administracijom iIi osiguravaju sajber bezbednost unutar svoje kompanije – zato što moraju na neki način kontrolisati i postojanje neautorizovanih cloud programa, tako da ne ugrozi korporativne podatke i ne izloži preduzeće sajber pretnjama. Ne postoji način da se ovo jednostavno zaustavi. Rešenje Kaspersky Endpoint Security Cloud preduzećima pruža alat koji je neophodan za preuzimanje kontrole, zajedno sa dokazanom endpoint i Microsoft Office 365 zaštitom, sve u jednom,” izjavio je Miroslav Koren, Generalni Meandžer kompanije Kaspersky za istočnu Evropu.