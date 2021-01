LG predviđa bezbedniju i jednostavniju budućnost zahvaljujući naprednim rešenjima

Pod temom Life is ON – Make Yourself at Home, kompanija LG Electronics (LG) deli svoju viziju za povezaniji i pogodniji način života na prvom potpuno digitalnom CES 2021 događaju. Na medijskom događaju kompanije koji je strimovan na LG CES 2021 veb-sajtu i LG global YouTube kanalu, LG redefiniše značenje „doma“ prezentacijom naprednih proizvoda i usluga koje su osmišljene da učine svakodnevni život potrošača komfornijim i prijatnijim, a njen onlajn izložbeni štand daje posetiocima priliku da istraže najnovije inovacije sa svojih monitora, laptopova ili mobilnih uređaja.

CES medijski događaj kompanije LG imao je za svakoga po nešto, uključujući prvo prikazivanje projekta LG savitljivog telefona i virtuelnog ljudskog influensera. LG savitljivi telefon pojavio se na CES događaju, uz kratku demonstraciju njegovog jedinstvenog ekrana čija se veličina može podesiti. Kao drugi uređaj Explorer projekta, savitljivi model pruža uvid u to šta budućnost pametnih telefona može doneti. LG je predstavio i Reah Keem, virtualnog kompozitora i di-džeja koji još više nalikuje čoveku zahvaljujući tehnologiji dubokog učenja. Reah je iskoristila svoje vreme na sceni da predstavi novog LG CLOi robota koji koristi ultraljubičasto (UV-C) svetlo za čišćenje oblasti sa kojima se često dolazi u kontakt i oblasti visokog prometa kao što su hotelske sobe i restorani.

LG virtuelna izložba je podeljena u četiri različite oblasti: Life in ON TV, Virtual Experience, LG SIGNATURE u Vegasu i Life’s Good Studio. Life in On TV omogućava prenos CES 2021 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sa najnovijim vestima o LG proizvodima i zabavnom programiranju životnog stila. Virtual Experience nudi interaktivnu izložbu sa četiri različite zone za proizvode, a LG SIGNATURE u Vegasu je izložba koja spaja čuda Las Vegasa sa umetnički inspirisanim uređajima LG SIGNATURE. Posetioci Life’s Good studija mogu uživati u zabavnim muzičkim saradnjama sa nekim od perspektivnih umetnika u muzičkoj industriji.

TV i AV zona u delu Virtual Experience je domaćin impresivnih prizora i kvaliteta slike OLED Fall displeja, sa zidom fleksibilnih OLED ekrana koji dočekuju sve goste. Posetioci ovde mogu da saznaju sve o glavnim prednostima LG OLED ekrana – „4S“ za oštar, brz, gladak i tanak ekran – putem specijalne interaktivne prezentacije koja koristi prednosti tehnologije produžene stvarnosti (XR) i proširene stvarnosti (AR). 3D avatar tehnološkog influensera Linusa Sebastijana je tu kao ljudski vodič kroz izložbu kompanije LG na prvom potpuno virtuelnom CES događaju.

Zona kućnog bioskopa obuhvata LG MAGNIT, veliki ekran za reklame od 163 inča sa Micro LED tehnologijom, koji omogućava dublju crnu boju i unapređeni kontrast i preciznost boja sa LG Black Coating tehnologijom. Gosti mogu potpuno da se prepuste i uživaju u prednostima Micro LED ekrana sa bogatim sadržajem u realističnoj produženoj stvarnosti (XR).

Zona kućnih uređaja pokazuje kako se dom uz pomoć tehnologije može učiniti još ugodnijim i čistijim za život. Gosti mogu da iskuse LG inovacije koje unapređuju život u kuhinji, dnevnoj sobi i vešernici.

Izložba LG poslovnih rešenja obuhvata napredne potrošačke proizvode, koji su istaknuti u IT zoni. U ovoj zoni, posetioci mogu da vide uređaje koji unapređuju produktivnost i isporučuju zadivljujuće sadržaje u četiri virtuelna okruženja, uključujući kućnu kancelariju i sobu za gejming.

Na kraju, Mobile zona pruža priliku za upoznavanje sa najnovijim mobilnim inovacijama kompanije LG, uključujući LG WING pametan telefon sa dva ekrana. Virtuelno preuzmite uređaj kako biste isprobali njegove funkcionalnosti kao što su Gimbal Motion kamera i Dualno snimanje i doživite jedinstveni faktor oblika telefona i njegove karakteristike na potpuno novi način.

Kako biste iskusili najsavremeniju virtuelnu izložbu kompanije LG, posetite virtuelni izložbeni štand kompanije LG na CES 2021 preko računara ili mobilnog telefona.