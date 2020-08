Besprekorni LG XBOOM Go PL zvučnici stigli u Srbiju

LG XBOOM Go PL serija zvučnika sa Meridian tehnologijom (modeli PL7, PL5 i PL2), najnoviji član linije XBOOM Go prenosivih bluetooth zvučnika kompanije LG Electronics, dostupna je i na tržištu Srbije.

LG XBOOM Go PL se udružio se sa Meridianom, vodećim svetskim audio brendom visoke rezolucije, kako bi doneli poboljšani bas, jasnije vokale i izuzetno iskustvo slušanja. Bolja funkcionalnost, elegantan novi dizajn, kompaktna veličina i dugo trajanje baterije (do 24 sata) čini LG XBOOM Go PL savršenim rešenjem za vrhunski audio užitak u pokretu.

Meridian napredna audio tehnologija pruža zvuk vrhunskog kvaliteta sa dubokim basom, bogatim visokim tonovima i jasnim vokalima. Izuzetan bas se pokreće zahvaljujući funkciji DUAL ACTION BASS (PL7 i PL5) koji koristi pasivne radijatore da dobije zvuk dinamičnih basova i pojača ritam otkucaja koje korisnici mogu da osete i čuju. Za široki stepen zvuka sa odličnim detaljima na višim frekvencijama, model PL7 koristi i dvostruke visokotonce.

XBOOM Go postava spaja impresivan kvalitet zvuka sa optimizovanim funkcijama za zabave, uključujući Dual Play (PL7, PL5 i PL2) kako bi omogućio uparivanje dva LG zvučnika i stvorio još dublji doživljaj zvuka.

Da bi upotpunili savršen kvalitet zvuka XBOOM Go PL sa uzbudljivim vizuelnim elementima, LG XBOOM Go PL zvučnici sadrže i Multi-Color osvetljenje (PL7 i PL5) koristeći procese u tri koraka za otkrivanje tempa na osnovu zvučnih talasa što proizvodi impulse LED osvetljenja u sinhronizaciji sa brzinom i ritmom pesme.

Ova postava zvučnika podržava i uparivanje sa više telefona. Kada preuzmete LG XBOOM Bluetooth aplikaciju (dostupna za android i iOS) možete u svega par klikova sa vašeg pametnog telefona direktno upravljati audio konekcijom, vizuelnim efektima, plej-listama, ekvilajzerom i mnogobrojnim drugim funkcijama.