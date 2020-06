iF Product Design Gold Award za Miele indukcione ploče

Indukciona ploča KM 7897 FL sa indukcijom preko cele površine dokazano je jedan od upečatljivijih učesnika IF Product Design nadmetanja, a kao takva nagrađena je najvišim priznanjem iF Gold Award za 2020. godinu.

iF Product Design Gold Awards

IF nagrade svake godine dodeljuje najstarija nezavisna organizacija za dizajn na svetu, iF International Forum Design GmbH sa sedištem u Hanoveru. Ove godine internacionalni žiri, koji je činilo 78 članova, razmotrio je skoro 7.300 prijava iz 56 zemalja, među kojima se našlo i 75 dobitnika najprestižnije IF nagrade.

Miele indukcione ploče sa indukcijom preko cele površine

Za korisnike koji tragaju za intuitivnijim procesom kuvanja indukcija preko cele površine predstavlja vrhunac praktičnosti. Uz Miele KM 7897 FL na keramičku ploču od 90cm može biti postavljeno do šest posuda i lonaca. Njih je pritom moguće pomerati po potrebi. Miele indukcione ploče sa indukcijom preko cele površine se prilagođavaju kuvaru, a ne obratno. Jednako praktična je upotreba SmartSelect kontrola.

Koje podešavanje je potrebno za različite posude i tiganje je odmah vidljivo dok niz brojeva putuje sa tiganjem kako ga pomerate. Ta karakteristika pametnog prepoznavanja posuda je dostavljena za patentiranje. Ovo je rezultat štampane grafike koja se nalazi na donjoj strani keramičkog ekrana, umesto, kao što je bio uobičajeno, odozgo. Preduslov da bi ovo funkcionisalo je posebno kvalitetan transparentni ekran od keramike koji je dodatno podržan elegantnim i minimalističkim dizajnom.

Iskustvo kuvanja na celoj površini – zabavno, pametno i inspirišuće

U svojoj proceni, žiri je ovako komentarisao ovaj aspekt uređaja: „Ova indukciona ploča je omamljujuća. Osim što nudi dinamično i fluidno iskustvo kuvanja, KM7897 FL karakteriše netaknuta, a opet razigrana estetika. Dizajnerski tim kompanije Miele razvio je iskustvo kuvanja na celoj površini, a koje je zabavno, pametno i inspirišuće.