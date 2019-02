4 nova Nokia pametna telefona

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je četiri nova Android pametna telefona, uključujući i Nokia 9 PureView – prvi pametni telefon na svetu sa jedinstvenim setom od pet kamera. Uz posvećenost isporuci kvalitetne tehnologije za sve fanove, novi Nokia telefoni su raznoliki kao i potrebe korisnika kojima su namenjeni. Od modela Nokia 9 PureView do Nokia 210 – kompanijskog najpristupačnijeg funkcijskog telefona preko kog možete da se povežete na internet – korisnici mogu biti sigurni da postoji Nokia telefon koji će ispuniti njihove različite potrebe.

Inovacije u oblasti snimanja za entuzijaste

Nokia 9 PureView sadrži prvi na svetu set od pet kamera sa ZEISS optikom koji približava narednu generaciju tehnologije za obradu slika svim profesionalcima i ljubiteljima fotografije. Svaka fotografija napravljena ovim modelom je HDR kvaliteta, a pet kamera istovremeno snimaju sliku i spajaju je u jednu 12MP fotografiju sa izvanrednim dinamičkim opsegom i dubinom polja.

Dizajniran za potrebe fotografskih entuzijasta, Nokia 9 PureView takođe pruža mogućnost snimanja slika u nekomprimovanom RAW “DNG” formatu, kao i mogućnost njihovog uređivanja direktno na telefonu zahvaljujući našem partnerstvu sa Adobe Lightroom. Smatra se da je 50% umetnosti same fotografije u postprodukciji, a sa modelom Nokia 9 PureView korisnici će imati priliku da pokažu svoje najbolje snimke.

Promenite način na koji komunicirate sa svojim telefonom uz poseban taster za Google pomoćnika

Glasovne komande menjaju način na koji ljudi komuniciraju sa svojim pametnim telefonima. Uz posvećenost isporuci kvalitetne tehnologije za sve, Nokia pametni telefoni omogućavaju još brži pristup aplikaciji Google pomoćnik uz pomoć posebnog tastera – koji se nalazi na novim Nokia 4.2 i Nokia 3.2 telefonima.

Taster za Google pomoćnika donosi revoluciju u načinu na koji korisnici komuniciraju sa svojim pametnim telefonom. Jednostavnim pritiskom na taster pristupite Google pomoćniku i izdajte naredbe, obavljajte pozive, slušajte muziku i dobijte odgovore na vaša pitanja brže nego ikada ranije.

Duplim pritiskom na taster dobijate vizuelni pregled vašeg dana sa inteligentnim predlozima i personalizovanim informacijama, uključujući informacije o saobraćaju i rasporedu u vašem kalendaru tako da više nikada ne propustite nijedan sastanak. Dugim pritiskom na taster aktiviraćete walkie-talkie režim za duže upite, koji omogućava da vas Google pomoćnik sluša dok ne opustite pritisak.

Iskustvo korišćenja Nokia pametnih telefona: postaje sve bolje

Posvećenost globalnog portfolia Android One programu garantuje tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja i dve godine ažuriranja operativnog sistema, predstavljajući korisnicima spektar Nokia pametnih telefona koji nude najnovije Android iskustvo koje vremenom postaje sve bolje. Svaki telefon ostaje ažuriran sa poslednjim inovacijama podržanim veštačkom inteligencijom i ugrađenom sigurnosnom zaštitom koju pruža Google Play Protect.

Uz čist Android, Nokia pametni telefoni dolaze bez nepotrebnih promena korisničkog interfejsa ili skrivenih procesa koji troše bateriju i usporavaju telefon, tako da korisnici sada mogu uživati u svom novom telefonu još duže. Novi modeli dolaze sa ograničenim brojem unapred instaliranih aplikacija, što omogućava više prostora za skladištenje, kao i sa poslednjim inovacijama uz koje će korisnici uvek biti u toku sa svim dešavanjima.

Android Enterprise Recommended

Nokia pametni telefoni poseduju najraznovrsniji portfolio Android Enterprise Recommended uređaja, od Nokia 9 PureView do Nokia 3.2[2] modela. Android Enterprise Recommended program poslovnim korisnicima pruža potvrdu da su svi pametni telefoni koji su deo programa odobreni od strane kompanije Google kao modeli koji ispunjavaju ciljeve poslovnih standarda, koji uključuju unapređen set specifikacija za hardver, softver, implementaciju, bezbednosna ažuriranja i korisničko iskustvo.

Florian Seiche, generalni direktor, kompanije HMD Global je izjavio:

“Od naših korisnika smo dobili fenomenalne povratne reakcije na čitav naš portfolio, a sve to zahvaljujući jedinstvenom pristupu Androidu i dostavljanju čistog, bezbednog i uvek ažuriranog iskustva. Ispunjavamo naše obećanje tako što menjamo paradigmu korišćenja pametnih telefona nudeći iskustvo koje vremenom postaje sve bolje. Sada, sa novim modelima, pravimo korak napred i pružamo korisnicima poslednje inovacije kompanije Google koje su dostupne širom našeg portfolia.”

Juho Sarvikas, direktor proizvodnje u kompaniji HMD Global je rekao:

“Oslanjajući se na naše nasleđe u oblasti inovacija danas pravimo hrabar korak – postajemo pioniri primenjujući istinski inovativan pristup u oblasti fotografije i snimanja uz Nokia 9 PureView model. Verujemo da sjajna iskustva treba da budu dostupna svima, zbog čega donosimo vrhunske karaktristike kao što su prelep dizajn, najbolje od kompanije Google – uključujući namenski taster za Google pomoćnika i odličnu tehnologiju za snimanje i prikazivanje sadržaja po najpristupačnijm cenovnim rangovima do sada. Sve to dolazi sa izradom i izdržljivošću koju očekujete od Nokia pametnog telefona. Uz naše Android obećanje koje pruža čisto, bezbedno i ažurano iskustvo, omogućavamo da vaš telefon vremenom postaje sve bolji. ”

Pekka Rantala, direktor marketinga u kompaniji HMD Global je izjavio:

“Uz naše jedinstveno obećanje menjamo očekivanja koja ljudi imaju od svojih pametnih telefona. Pored konstantnog pružanja pouzdanosti i trajnosti, koje korisnici očekuju od Nokia telefona, oduševljavamo ih nudeći najbolje Android iskustvo na njihovim Nokia pametnim telefonima. Sa dve godine ažuriranja operativnog sistema i tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja, Nokia telefoni ostaju sveži i pružaju iskustvo koje samo postaje sve bolje. “

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView je prvi pametni telefon na svetu koji ima sistem od pet kamera sa ZEISS optikom. Ovaj model ima dva senzora u boji i tri monohromatska senzora koji omogućavaju oštrinu i prikaz svih detalja na fotografijama. Svih pet senzora rade zajedno kako bi prikupili do 10 puta veću količinu svetlosti od jednog standardnog senzora u boji[3] . Svaka fotografija zabeležena Nokia 9 PureView modelom je HDR fotografija, sa do 12.4 stope dinamičkog opsega i mapom dubine 12MP. Svaka JPG slika od 12MP može imati koristi od izvanrednih detalja u oblastima kako jake sunčeve svetlosti tako i tamnih senki u isto vreme, sa neverovatnom teksturom.

Mapa dubine omogućava prekrasni “bokeh”, pružajući vam mogućnost da prilagodite fokus u aplikaciji Google slike nakon što snimite fotografiju. Maksimizirajući heterogenu računarsku arhitekturu Qualcomm® Snapdragon™ mobilne platforme i sa posvećenim ko-procesorom za snimanje, Nokia 9 PureView daje uvid u budućnost pametne fotografije uz neuporedivu kontrolu nad vašim slikama putem ažuriranog korisničkog interfejsa Pro Camere. Nokia 9 PureView omogućava snimanje slika u nekomprimovanom RAW “DNG” formatu, a partnerstvo sa Adobe Photoshop Lightroom omogućava uređivanje slika na uređaju.

Nokia 9 PureView korisnicima donosi flegšip iskustvo uz naprednu Qualcomm Snapdragon čipset tehnologijju, 2 pOLED PureDisplay ekran, integrisano Qi bežično punjenje i sensor za otisak prsta koji se nalazi ispod površine ekrana. Na besprekornom dizajnu, kakav se i očekuje od Nokia telefona, nema ispupčenja kamere. Možete biti uvereni da će Nokia 9 PureView izdržati sve izazove svakodnevne upotrebe zahvaljujući Corning® Gorilla® Glass 5 staklu koje se nalazi na prednjoj i zadnjoj strani ovog modela.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 korisnicima pruža poslednje inovacije u oblasti pametnih telefona po zaista pristupačnoj ceni. Ovaj model odlikuju elegantan dizajn, dupla zadnja kamera, podrška inovativne veštačke inteligencije i Qualcomm Snapdragon čipset poslednje generacije, a sve to pokreće najnoviji Android 9 Pie sistem. Uz taster za Google pomoćnika, ovaj model menja način na koji komunicirate sa svojim pametnim telefonom. Jednostavnim pritiskom na taster pristupate Google pomoćniku kako biste izvršili upit, dok duplim pritiskom na taster dobijate vizuelni pregled vašeg dana sa inteligentnim predlozima i personalizovanim informacijama. Dugim pritiskom na taster aktiviraćete walkie-talkie režim za duže upite, koji omogućava da vas Google pomoćnik sluša dok ne opustite pritisak. Uz kompaktne dimenzije, ekran od ivice do ivice sa selfi notch-em i debljinom od 8,4 mm ovaj model je pogodan za upotrebu jednom rukom. Nokia 4.2 pruža sjajne funkcije snimanja uz koje će korisnici moći da zabeleže svoje najdraže momente.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 poseduje veliki HD + ekran, bateriju koja traje dva dana¹ i najnovije Android 9 Pie iskustvo. Nokia 3.2 ima impresivan HD+ ekran dijagonale 6,26 inča, tako da će korisnici sada moći da uživaju u svojim omiljenim filmovima, serijama i strimovima. Nokia 3.2 telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 429 platforma što znači da će ovaj model jednostavno obavljati sve zadatke. Nokia 3.2 takođe dolazi sa tasterom za Google pomoćnika i menja način na koji komunicirate sa svojim telefonom – jednim pritiskom na taster trenutno pristupate Google pomoćniku, duplim pritiskom dobijate vizuelni pregled vašeg dana, dok dugim pritiskom na taster aktivirate walkie-talkie režim.

Nokia 1 Plus

Unapredite svoje osnovno iskustvo korišćenja pametnog telefona uz Nokia 1 Plus, najnovijeg člana Android (Go izdanje) porodice pametnih telefona. Kao jedan od prvih globalnih Android 9 Pie (Go izdanje) pametnih telefona, Nokia 1 Plus donosi sjajno iskustvo fotografisanja u visokokvalitetnom dizajnu sa velikim ekranom po pristupačnom cenovnom rangu. Sada možete uživati u vašim omiljenim aplikacijama i igrama uz najnovije Android (Go izdanje) funkcije kao što je Google pomoćnik Go. Nokia 1 Plus donosi unapređen i vrhunski dizajn u vrednosni segment. Koristeći inovativne materijale sa 3D alatima, postignut je fenomenalan teksturni nano obrazac na poleđini koja obuhvata Nokia 1 Plus model sve do ekrana. Istaknite sjajne detalje na fotografijama pomoću zadnje kamere modela Nokia sa opcijom autofokusa i unapredite svoje selfi fotografije sa prednjom kamerom koja poseduje funkciju “ulepšavanje”.

Nokia 210

Nokia 210 je novi dodatak porodice funkcijskih telefona kompanije HMD Global. Povežite se na mrežu uz Opera Mini pretraživač i igrajte igru Zmijica satima bez brige o trajanju baterije. Nokia 210 dolazi u izdržljivom, inherentno obojenom polikarbonatnom kućištu, koje je dizajnirano tako da prikrije sve tragove svakodnevne upotrebe. Pretražujte internet sa Opera Mini pretraživačem i budite povezani sa svojim prijateljima i porodicom na društvenoj mreži Facebook, bez brige o trajanju baterije. Možete preuzimati svoje omiljene aplikacije, melodije zvona i pozadine ekrana direktno sa Mobile Store-a.

Dodatni proizvodi

U asortiman dodatne opreme spadaju dva rešenja za bežično punjenje: Nokia bežični punjač i Nokia prenosivi bežični punjač. Oba uređaja podržavaju univerzalni Qi standard za punjenje, tako da mogu raditi sa kompatibilnim uređajima sa bežičnim punjenjem, uključujući Nokia 9 PureView i Nokia 8 Sirocco.

Nokia bežični punjač podržava brzo 10-vatno bežično punjenje, što ga čini savršenim za brzo punjenje kada ste kod kuće ili u kancelariji. Nokia prenosivi bežični punjač je moćan izvor za napajanje koji podržava bežično punjenje kako biste mogli da napunite bežične uređaje dok ste u pokretu, čak i ako ste zaboravili kabl. Nokia prenosivi bežični punjač takođe podržava univerzalni USB izlaz – tako da se uređaji koji nisu bežični mogu puniti putem USB kabla.