5G okruženje dostupno kompanijama, preduzetnicima i studentima u Naučno-tehnološkom parku Beograd

Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija prisustvovali su danas događaju koji je Telenor Srbija organizovao povodom puštanja u rad prve 5G bazne stanice u Srbiji u Naučno – tehnološkom parku Beograd. Kompanija Telenor kreirala je 5G okruženje koje od danas mogu koristiti domaće i strane kompanije, startapovi i studenti tehničkih fakulteta za razvoj rešenja na tehnologiji budućnosti.

Peta generacija mobilne telefonije donosi višestruko veću brzinu prenosa podataka, veću pokrivenost i gotovo potpuno odsustvo kašnjenja u prenosu podataka. Brzine koje nudi su od 10 do 100 puta veće od trenutno dostupnih, a očekuje se da će najveću primenu imati u automatizaciji i kontroli proizvodnih procesa, medicini, komunalnim uslugama, poljoprivrednoj i automobilskoj industriji.

„Za razliku od svih prethodnih generacija mobilne telefonije, 5G generacija donosi mnogo brži odziv mreže i mnogo veću brzinu prenosa podataka, što znači da će za mnoge primene, kao što su virtuelna i proširena realnost, za koje smo do sada morali da koristimo fiksne računare, moći da koristimo mobilne uređaje u pokretu. 5G mreža će omogućiti da se sa uređajima upravlja u realnom vremenu, da zažive mreže velikog broja senzora (Internet Of Things) koje upravljaju gradskim servisima i velikim sistemima (Smart City). Sve ovo će uticati ne samo na povećanje kvaliteta svakodnevnog života i smanjenja troškova poslovanja, već će otvoriti i veliki broj mogućnosti za razvoj novih poslova i preduzetništvo“, izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Na događaju su rešenja predstavile kompanije iz Naučno-tehnološkog parka – Novelic i DigitalWorx koje će raditi na razvoju primene 5G tehnologije na svojim proizvodima.