75% ljudi uzime svoj uređaj u ruke, kako bi izbegli razgovor sa drugom osobom

Umreženi uređaji postaju ključni za održavanje kontakta između ljudi, ali mnogima takođe preužaju podršku u različitim društvenim situacijama ukoliko ne žele da komuniciraju sa drugima.

Novo istraživanje kompanije Kaspersky Lab potvrdilo je ovaj trend ponašanja nakon što je tri četvrtine ispitanika (75%) priznalo da koristi svoj uređaj kako bi se pretvarali da su zauzeti kada ne žele da razgovarju sa nekim, što nam pokazuje koliko je bitno da umreženi uređaju budu zaštićeni u svim okolnostima.

Zamislite da ste stigli u bar i čekate da stigne osoba sa kojom ste ugovorili sastanak. Bar je pun, i ljudi ćaskaju svuda oko vas. Šta sada da radite? Da započnete razgovor sa nekim koga ne poznajete? Da uzmete telefon iz džepa ili torbice da vam ne bi bilo dosadno dok taj neko ne stigne? Zašto razgovarati sa ljudima ili čak uspostaviti kontakt očima, kada možete gledati u svoj uređaj umesto toga?

Istina je da nam naša upotreba uređaja pomaže da izbegnemo ćaskanje ili čak ljubaznost prema onima oko nas, a nova istraživanja kompanije Kaspersky Lab su otkrila da 72% ljudi koristi svoj uređaj kada ne znaju šta da rade u nekoj društvenoj situaciji. Uređaji takođe služe da ljudima odvrate pažnju čak i kada ne pokušavaju da izgledaju zauzeto ili da izbegnu nečiiji pogled. Čak 46% ljudi priznaje da svakodnevno koristi uređaje kako bi ubili vreme i 44% njih ih koristi kao svakodnevnu distrakciju.

Pored toga što su distrakcija, uređaji su takođe spas za one koji radije ne bi direktno razgovarali sa ljudima dok završavaju osnovne zadatke u svakodnevnim situacijama. Zapravo, skoro trećina (31%) ljudi bi više volela da zadatke poput naručivanja taksija ili pronalaženja puta izvršavaju preko veb stranice i neke aplikacije, jer im je to lakše nego da razgovaraju s drugom osobom.

Bez obzira da li nam pomažu da izbegnemo direktan kontakt ili popunimo prazninu u svakodnevnom životu, naše konstantno oslanjanje na uređaje može biti uzrok panike ukoliko uređaji ne funkcionišu. Trećina (34%) ljudi brine da neće moći da se zabavi ukoliko nema pristup povezanom uređaju. Pored toga, 12% je čak zabrinuto da neće moći da se pravi da su zauzeti ako njihov uređaj nije u funkciji.

Dmitri Alešin (Dmitry Aleshin), potpredsednik za marketing proizvoda u kompaniji Kaspersky Lab je rekao: ,,Oslanjanje na umrežene uređaje utiče na nas na više načina nego što smo mogli zamisliti. Nema sumnje da nam povezanost omogućava da olakšamo savremeni život, ali uređaji su od vitalnog značaja kada su u pitanju različite i teške društvene situacije. Bez obzira na to za šta vam je potrebna pomoć, neophodno je osigurati se da je vaš uređaj na mreži i dostupan kada vam je najpotrebniji. “

Kako biste osigurali životni vek i funkcionalnost vašeg uređaja – bez obzira na razlog ili situaciju – proizvod Kaspersky Security Cloud održava vašu konekciju bezbednom:

Želim da koristim svoj uređaj dok čekam prijatelja – da li je bezbedno pristupiti wi-fi mreži u baru ?

Uz Kaspersky Security Cloud, uređaji su zaštićeni od mrežnih pretnji, čak i ako korisnik želi da koristi nesigurne javne mreže. Ovo se postiže prenošenjem podataka preko šifrovanog kanala kako bi se osigurala bezbednost ličnih podataka, tako da su korisnički uređaji zaštićeni na bilo kojoj mreži

O, ne! Dosadno mi je, a baterija mog telefona se prazni – šta da radim ?

Korisnici mogu preko interfejsa Kaspersky Security Cloud pratiti nivo baterije zahvaljujući odbrojavanju minuta preostalih do isključenja njihovog uređaja. Postoji i širok spektar prenosivih izvora napajanja koji omogućavaju punjenje baterije uređaja dok ste u pokretu

Izgubio sam telefon! Kako sada dase zabavljam?

Ako se desi ono nezamislivo i izgubite ili vam je ukraden telefon, Kaspersky Security Cloud može pratiti i zaštititi vaš uređaj od upada na mrežu, radi potpune bezbrižnosti. Daljinsko zaključavanje i funkcije lociranja čine da vaš uređaj ostane bezbedan dok ga ne povratite