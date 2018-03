ADATA i XPG na MWC 2018 sajmu predstavljaju sveobuhvatno rešenje za mobilno igranje

ADATA® Technology Co. Ltd, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, sa zadovoljstvom najavljuje svoje prvo učešće na sajmu Mobile World Congress (MWC) 2018, najvećem svetskom skupu u oblasti mobilne industrije. ADATA i XPG zajedno predstavljaju sveobuhvatno rešenje za igranje u pokretu, koje nudi mobilnost, funkcionalnost i praktičnost, sa ciljem da se zadovolje potrebe sve većeg broja mobilnih korisnika. ADATA predstavlja tri najnovije eksterne baterije sa baterijskim ćelijama visoke gustine, koje se, pored male težine, odlikuju i velikim izborom boja i kapaciteta. XPG predstavlja EMIX I30, koga karakterišu patentirani dizajn i bogati i kvalitetni 5.2-kanalni surround zvuk. Objedinjavanjem ova dva proizvoda u malo i zgodno pakovanje, dobijeno je praktično rešenje za mobilne igrače.

XPG serije audio proizvoda za igrače

Krajnji korisnici su u novije vreme fascinirani i zadivljeni brzim razvojem mobilnih tehnologija. Mobilno igranje je jedan od segmenata koji raste velikim koracima i uz porast potražnje. XPG stavlja naglasak na obezbeđivanje bogatog zvuka punog detalja. EMIX I30 sa svojih 5.2 kanala ima implementiranu tehnologiju unutrašnje vakuumske cevi, koja stvara istinski 3D surround zvuk. Takođe poseduje i velike 13,5 mm bubice, napravljene od izdržljivih, ali istovremeno i prilagodljivih monomernih materijala. EMIX I30 će od prvog trena besprekorno raditi sa velikom većinom električnih uređaja, bili to PC računari, konzole ili mobilni uređaji. Samo ih priključite i uživajte. Kada su u pitanju PC igrači, komplet EMIX H30 slušalica i SOLOX F30 pojačala predstavlja prvi XPG-ov nastup u svetu audio rešenja za igrače i nudi dodatne funkcionalnosti. Pre svega, EMIX H30 ima ogromne drajvere veličine 53 mm, sa frekventnim rasponom od 20 Hz do 20000 Hz. SOLOX F30 poseduje korisni prolazni zvučnik i dodatne audio režime rada. Režimi za igranje, muziku, filmove i ćaskanje pružaju snagu, dubinu i jasnoću kakvu želite, menjajući zvučnu scenu kako bi se najbolje prilagodila svakoj primeni.

ADATA korisnicima mobilnih uređaja nudi najbolju dodatnu opremu za igranje

Bez obzira da li se povremeno igrate na mobilnom uređaju ili ste zavisnik od najnovijih hit mobilnih igara, ADATA nudi veliki izbor dodatne opreme za mobilno igranje, uključujući bežične punjače, eksterne baterije i memorijske kartice. Svi ovi dodaci su savršeni za unapređenje vašeg doživljaja prilikom igranja. CW0050 je ultra tanki bežični punjač, debljine samo 6 mm, koji podržava Qi standard za bežično punjenje najnovijih mobilnih uređaja, kao što su Apple iPhone 8, iPhone X i Samsung Galaxy 8 / Note 8. Tri najnovije eksterne baterije sa baterijskim ćelijama visoke gustine, P10050, P16750 i P20010, odlikuju se malom težinom i velikim izborom boja i kapaciteta. ADATA nastavlja da razvija nova rešenja za eksterne hard diskove i SSD-ove, kao što su 5 TB HD330 eksterni hard disk, HD710M Pro eksterni hard disk sa kamuflažnim dezenom i 1 TB SE730H USB-C eksterni SSD.