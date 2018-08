Alcatel i Laguna organizuju literarni konkurs: To je bio raspust!

Kompanija Alcatel, u saradnji sa izdavačkom kućom Laguna, organizuje literarni konkurs na temu: To je bio raspust! Konkurs je namenjen svima između 7 i 18 godina, a trajaće do 30. septembra.

Četrdeset najboljih autora radova biće nagrađeni mobilnim telefonima Alcatel 1X. Istaknuti članovi žirija Ljubivoje Ršumović, Uroš Petrović, Jelica Greganović i Zoran Penevski, izabraće pobedničke radove.

Početak školske godine neki vole više, a neki manje. Ono što uglavnom obeleži septembar jeste prepričavanje dogodovština s raspusta. Naravno, jedan od prvih pismenih radova bude na temu letnjeg raspusta. Kompanija Alcatel i izdavačka kuća Laguna žele da dodatno podstaknu školarce da budu kreativni.

Svoje radove i podatke (ime, prezime, godina rođenja, broj telefona i mejl adresu) učesnici mogu ubaciti u specijalno dizajnirane kutije koje se nalaze u svim Delfi knjižarama.

Najboljih 40 autora nagrađujemo odličnim mobilnim telefonom, Alcatel 1X koji ima mogućnost otključavanja i zaključavanja telefona pomoću prepoznavanja lica i displej od 5,3 inča.

Na dodeli nagrada 40 najboljih autora družiće se sa članovima žirija i predstavnicima kompanija Alcatel i Laguna.