Android 10 stiže na Nokia telefone

U okviru svog obećanja o iskustvu korišćenja pametnog telefona koje vremenom postaje sve bolje, kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je da će Nokia 8.1 dobiti ažuriranje za Android 10. Kao prvi Nokia pametni telefon koji će primiti najnovije ažuriranje operativnog sistema – i kao prvi telefon sa Qualcomm Snapdragon 710 mobilnom platformom koji dobija ovo ažuriranje – na Nokia 8.1 stižu aktuelne inovacije koje pokreće tehnologija veštačke inteligencije. Ovo podrazumeva još više opcija pristupačnosti, intuitivnu kontrolu i veću kontrolu nad vašim ličnim podacima.

Nakon što su predvodili ažuriranje na Android Oreo, pa zatim i na Android Pie sistem, sada uz Android 10 Nokia pametni telefoni su ponovo na čelu uvođenja najnovijeg operativnog sistema. Sa nenadmašivim rekordom kada je reč o mesečnim bezbednosnim ažuriranjima i nadogradnjom operativnog sistema širom portfolia Nokia pametnih telefona, korisnici će uvek dobijati najaktuelnija iskustva na svojim uređajima. Nedavno istraživanje pod nazivom Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones, koje je sprovela kompanija Counterpoint Research, pokazalo je da Nokia telefone od drugih razlikuje to što su jedini brend koji je na vreme i brzo isporučivao nadogradnje operativnog sistema i mesečna bezbednosna ažuriranja. I sada kada je reč o uvođenju Android 10 verzije Nokia telefoni ponovo zauzimaju vodeću poziciju.

Juho Sarvikas, šef proizvoda u kompaniji HMD Global je izjavio: “Cilj naše posvećenosti nadogradnji softvera je isporučivanje najboljeg iskustva za sve – bilo da koristite bazični pametni telefon ili vrhunski model. Obećali smo brzo uvođenje Android Oreo i Android Pie sistema širom našeg portfolia i ponovo smo posvećeni da podjednako brzo isporučimo Android 10, počevši od Nokia 8.1 modela i širom našeg portfolia u narednim mesecima. Nokia 8.1 je prvi Android pametni telefon koji pokreće Qualcomm Snapdragon 710 mobilna platforma koji dobija ažuriranje na Android 10. Cilj nam je da i dalje budemo među prvima koji će uvesti Android 10 širom drugih ključnih čipseta. Naravno ovo ne bi bilo moguće bez svih koji su učestvovali u našim beta labs programima, koji su se angažovali i aktivno doprinosili oblikovanju najboljeg iskustva za sve, koje postaje sve bolje. Očekujemo da će čitav naš portfolio biti na Android 10 sistemu do prvih dana 2020. godine.”

Fanovima Nokia 8.1 telefona dostupne su brojne funkcije koje donosi Android 10 uključujući:

Gesture Navigation: upravljanje vašim Nokia pametnim telefonom upravo je postalo još jednostavnije, uz brže i intuitivnije kontrole koje su sada na dohvat ruke

Smart Reply: još pametniji odgovori u porukama, više nisu u pitanju samo reči već i akcije koje možete preduzeti

Kontrola privatnosti: omogućava još više kontrole nad vašim ličnim podacima na jednom mestu, kao i kontrolu prilikom deljenja vaše lokacije sa aplikacijama – bilo da je to uvek, samo dok je u upotrebi ili nikad

Focus mode: blokira aplikacije koje vas ometaju kada treba da se skoncentrišete na ono što je zaista važno

Family Link: sada deo postavki Digitalnog blagostanja, pomaže roditeljima da postave osnovna digitalna pravila za celu porodicu