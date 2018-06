Android 8.1 Oreo za Nokia 2 telefone

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, sa radošću najavljuje da je probna verzija Android™ 8.1 Oreo™ operativnog sistema za Nokia 2 telefon sada dostupna preko beta laboratorija za Nokia telefone.

Ove laboratorije omogućavaju prvim korisnicima da kroz direktne predloge i sugestije učestvuju u oblikovanju iskustva korišćenja novih platformi.

Tokom prethodne godine više od 50,000 fanova se prijavilo na beta laboratorije i na taj način su omogućili redovna i brza ažuriranja koja dostavljamo na naše uređaje. Za kompaniju HMD Global mišljenje korisnika je izuzetno važno i beta laboratorije predstavljaju oličenje ovakve saradnje.

Ukoliko posedujete model Nokia 2, posetite stranicu nokia.com/phones/betalabs kako biste se prijavili. U produžetku se nalazi spisak svih Nokia pametnih telefona koji su deo beta laboratorija.