Android Oreo 8.1 apdejt za Moto G5, Moto G5s i Moto G5s Plus je sada dostupan

Najnovija verzija Android 8.1 Oreo je sada dostupna za Moto G5 pametne telefone. Svi vlasnici Moto G5, Moto G5s i Moto G5s Plus uređaja u Srbiji mogu očekivati obaveštenje o apdejtu svakog trenutka.

Uz Android Oreo korisnici će dobiti dodatne opcije, poboljšane funkcije i optimizaciju procesa na svojim uređajima.

Android 8.1 Oreo nudi unapređene opcije multitaskinga, veću bezbednost podataka na telefonu i efektivniju kontrolu notifikacija. I to nije sve! Ovaj apdejt pokriva i Bluetooth funkcije, power meni, bateriju i sveobuhvatne performanse uređaja.

Iako su predstavnici prošlogodišnjeg Motorolinog portfolia, modeli iz Moto G porodice svakako zaslužuju vašu pažnju. Za sve ljubitelje sjajne G serije, Moto G5s je još uvek dostupan na lokalnom tržištu po neverovatnoj ceni od 25,990 dinara u double SIM verziji. Ovaj model je jedan od prvih koji dolaze sa Turbo Power punjačem. Moto G5s takođe ima i kameru od 16MP sa visokom rezolucijom, Phase Detection autofokusom (PDAF) i 5MP širok opseg kamere sa LED flešom.

Full HD ekran od 5.2 inča dolazi u paru sa osmojezgarnim procesorom od 1.4 GHz i 4G brzinom. Multifunkcionalni skener otiska prsta takođe nudi dodatne opcije – otključavanje telefona, navigacija samo uz pokret ili dodir, zahvaljujući one-touch navigaciji.

Moto G5s takođe pruža i neke od Moto Experience karakteristika.