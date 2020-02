Apple restartuje produkciju iPhone-a u Kini

Glavni izvršni direktor Applea Tim Cook rekao je da fabrike u kojim se produkuju Apple telefou ponovno otvaraju vrata nakon što su u Kini ‘stavili koronavirus pod kontrolu’.

U razgovoru za Fox Business Tim Cook je naglasio da su brojevi zaraženih i preminulih osoba u padu iz dana u dan pa je stoga optimističan. Fabrike ponovno počinju s radom i hvataju zalet kako bi nadoknadile propušteno. Trenutno su, prema njegovim rečima u ‘ trećoj fazi vraćanja u redovno stanje’. Tehnički gledano, Cook je u pravu – porast broja zaraženih koronavirusom u Kini zaista je u padu, prema podacima kineskih vlasti.

Ali, takođe se pojavljuju novi slučajevi u drugim delovima sveta, na primer Južnoj Koreji, Italiji, Iranu, Nemačkoj, Hrvatskoj. Zbog toga je moguće da će koronavirus imati veći efekt na globalnu ekonomiju nego što se danas čini.

Ne treba skoloniti s uma ni okolnosti u kojima stiže Cookova objava. Vrednost akcija Applea i drugih tehnoloških kompanija su u padu poslednjih nekoliko dana pa ne treba isključiti mogućnost kako je reč o pokušaju smirivanja investitora.

Tokom ove nedelje iz Applea je stigla najava da će globalne posledice epidemije koronavirusa dovesti do smanjenja prihoda u drugom ovogodišnjem kvartalu, delimično zbog zaustavljanja proizvodnje iPhonea i njenog sporijeg povratka u normalu nego što se očekivalo.