BASF predstavlja detektor koji pretvara telefone u bežične laboratorije

Najveća nemačka hemijska kompanija BASF predstavlja revolucionarni infracrveni detektor po imenu HertzstückTM koji bi uskoro mogao pretvoriti smartfone u bežične laboratorije koje staju u džep. Ovaj inovativni nir-infrared (near-infrared-NIR) senzor za talasne dužine od 1 do 3 mikrometra razvila je startap kompanija trinamiX, koju su osnovali BASF-ovi istraživači u Ludvigshafenu 2015. godine.

Patentirani funkcionalni poluprovodnički sloj obavijen tankim filmom veoma je stabilan i štiti senzor od spoljašnjih uticaja poput vode i vazduha. Ova minijaturizacija znači da bi HertzstückTM uskoro mogao biti instaliran kao senzorski čip na matičnoj ploči telefona. Infografik prototipa koji je BASF predstavio prikazuje kako će potrošači u budućnosti moći da, na primer, izmere sadržaj masti u namirnicama.

U nir-infrared (NIR) spektroskopiji, emituje se kratkotalasno infracrveno svetlo koje izaziva specifične vibracije molekula koje senzor tada može da detektuje. U industrijskim procesima, ovo se rutinski sprovodi korišćenjem velike opreme, na primer za kontrolu kvaliteta hrane i farmaceutskih proizvoda.

Softver za specijalizovano ispitivanje se potom može koristiti za merenje aspekata poput sadržaja vode ili sadržaja proteina i masti. Instalirana u smartfon, ova tehnologija za merenje će takođe jednog dana davati potrošačima korisne informacije o nevidljivim svojstvima njihove hrane. Ovo može biti od pomoći ljudima koji žele da, na primer, prate unos masti ili da se pridržavaju veganskog režima ishrane.

Za ispitivanje hrane smartfonom potrebno je samo nekoliko sekundi, tokom kojeg proizvod ni na koji način nije ugrožen. U nekim slučajevima, nir-infrared (NIR) senzor se može čak koristiti za merenje kroz ambalažu, ali je primena senzora naročito korisna za nezapakovanu i pripremljenu hranu. Postoje i brojne druge potencijalne primene HertzstückTM detektora koje se ne tiču hrane, a koje podrazumevaju merenje nivoa vlažnosti kože u cilju biranja adekvatnih kozmetičkih proizvoda, merenje aktivnih sastojaka u lekovima ili čak merenje sadržaja prirodnih vlakana u materijalima za nameštaj. Prvi spektrometri koji koriste novi infracrveni senzor biće dostupni 2019. godine za industrijske i poluprofesionalne potrebe. Prosečni potrošač će dobiti pristup nir-infrared (NIR) spektroskopiji na smartfonu najverovatnije od 2022. godine.

HertzstückTM je brend kompanije trinamiX, derivata i podružnice u punom vlasništvu kompanije BASF. Kompanija trinamiX je osnovana 2015. i nalazi se u Ludvigshafenu, u Nemačkoj. Tim koji je patentirao HertzstückTM sastoji se od stručnjaka u različitim oblastima poput hemije, fizike, nauke o materijalima i inženjerstvu. Oni nude standardne i posebne proizvode u oblasti infracrvene (IR) detekcije. trinamiX takođe ima drugu poslovnu liniju inovativnih sistemskih senzora za merenje dubine, koji se prodaje pod brendom XperYenZTM.