Besplatna Vip digitalna radionica za starije

Interesovanje starijih osoba za korišćenje modernih tehnologija raste iz godine u godinu iz, najčešće, potrebe da komuniciraju sa bližnjima koji žive van granica Srbije, kao i radoznalosti da budu deo digitalnog društva koje se svakodnevno širi.

U cilju dalje podrške digitalnom opismenjavanju starijih građana, kompanija Vip mobile i Organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+ organizovaće novu besplatnu digitalnu radionicu za starije u sredu, 11. jula, u poslovnici Vip mobile u Knez Mihailovoj 9.

Naši stariji sugrađani imaće priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti korišćenja računara, Interneta i različitih digitalnih uređaja, kako bi bili u mogućnosti da brže dođu do željenih informacija, upotpune svoje slobodno vreme i budu u kontaktu sa prijateljima i rodbinom u zemlji i u inostranstvu.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za učešće na radionici do ponedeljka, 9. jula, u navedenoj Vip poslovnici, popunjavanjem jednostavnog formulara ili putem telefona 066/357-587 svakog dana od 10-17h. Prvih 20 prijavljenih građana dobiće priliku da učestvuje na radionicama, uz obezbeđen kompletan materijal za rad, a po završetku dobiće i sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Projekat „Vip digitalne radionice za starije“ od jula 2014. godine sprovode kompanija Vip mobile i Organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+, a do sada je realizovano 13 radionica širom Srbije, sa više od 260 polaznika.