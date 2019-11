Posle više osvojenih priznanja na regionalnim marketinškim festivalima, kao i prestižne nagrade za Najefektivniju kampanju baziranu na sadržaju generisanom od strane korisnika na ovogodišnjoj dodeli Nagrada za efektivni digitalni marketing u Londonu za kampanju za Koka-Kolu, Rakuten Viber se jasno pozicionirao kao obavezan kanal komunikacije za planiranje digitalnih tržišnih aktivnosti u 2020. U daljem tekstu predstavljamo vam neke od glavnih prednosti koje Viber pruža robnim markama zahvaljujući svom servisu Biznis poruka – inovativnom načinu za direktnu komunikaciju sa postojećim i budućim ciljnim korisnicima i kupcima.

Šta su Viber Biznis poruke?

Biznis poruke na Viberu predstavljaju savršen način za direktno obraćanje svojim kupcima – iz vašeg dlana. Setite se SMS poruka, a onda na njih dodajte sve super funkcije koje su nezaobilazne u digitalnoj komunikaciji u 21. veku – logotipe, ikonice, fotografije, GIFove, emodžije, interaktivne dugmiće, QR kodove, dip-linkove i ostalo.

Rezultat toga su Viber Biznis poruke! Mogućnosti njihove personalizacije su beskonačne, i možete u potpunosti da prilagodite vizualni stil i ton komunikacije sa vašim brendom i aktuelnom promotivnom kampanjom. Možete slati Biznis poruke kroz jednosmerni ili dvosmerni kanal, u kome je primaocima omogućeno da direktno odgovore na poruke, čime se postiže sadržajna dubinska interakcija. Ako vas brine GDPR, Viber je sve to rešio putem svoje standardizovane zaštite korisničkih podataka na najvišem nivou i pružanju potpune kontrole privatnosti komunikacije.

Nivo bezbednosti na Viberovoj platformi je jedinstvena pojava na tržištu na kom mnogi drugi rado prodaju tuđe podatke. Od kurirskih službi do finansijskih institucija i čak telekomunikacionih kompanija, Viberove Biznis poruke su prihvaćene kao kanal za sledeću generaciju direktnog marketinga – po veoma konkurentnoj ceni.

RAZLOG #1 – Viber Biznis poruke su sjajne za stvaranje novih poslovnih mogućnosti

Razvoj digitalnog marketinga tokom proteklih godina nam je doneo nove progresivne načine putem kojih su robne marke u mogućnosti da dopru do svojih potencijalnih korisnika i kupaca i otvore nove poslovne mogućnosti. Jedan od tih načina su biznis poruke na aplikacijama za razmenu poruka.

Na to tržište je trenutno lako ući, i ono je i dalje neopterećeno nagomilanim sadržajem – što doprinosi tome da veliki broj kontakiranih korisnika rado otvara poruke – a samim time omogućava i značajni broj poslovnih konverzija. Iako se može činiti kao lako primenjiva strategija za interakciju sa korisnicima – Viber preporučuje nekoliko dokazanih metoda putem kojih ćete otvoriti nove poslovne mogućnosti a da pritom ne opteretite primaoce.

Postaviti direktan personalizovan kanal komunikacije, u kome su vaši sagovornici na samo jedan klik udaljeni od vas, predstavlja jednu od najmoćnijih marketinških alatki koju možete imati na raspolaganju – a da pritom održite vaš celokupni marketinški budžet u razumnim okvirima.

RAZLOG #2 – Viber Biznis poruke povećavaju angažman vaših korisnika i kupaca

Tokom poslednjih godina, aplikacije za razmenu poruka su istinski promenile način na koji korisnici i kupci međusobno komuniciraju, ali ne samo to – već i kako bi brendovi trebalo da razgovaraju sa njima. Društvene mreže su započele te promene, ali su ih aplikacije za razmenu poruka dovršile – te korisnici i kupci više nisu zainteresovani da primaju reklamne poruke „sa vrha“ kao što je bio slučaj na vrhuncu moči standardnih reklamnih poruka i spotova. Oni sada očekuju od brendova da se poistovete sa njima i komuniciraju na način koji pogoduje njihovom stilu života i rada.

Biznis poruke predstavljaju savršen pristup za vaše poslovne potrebe, jer ako se uporede sa tradicionalnim načinima uspostavljanja konktakta sa databazom vaših korisnika ili kupaca (kao što su email, bilten, SMS itd.) učestalost otvaranja Viberovih Biznis poruka je više od 10 puta veća. Ako na to još dodate i smisleni i atraktivni sadržaj, brojke će vam same pokazati koji novi nivo uspeha možete postići – kroz značajno povećanje prosečnih pročitanih poruka i prometa.

RAZLOG #3 – Biznis poruke pružaju neprevaziđenu korisničku podršku

Pored toga što predstavljaju savršeno sredstvo za direktnu komunikaciju sa vašim korisnicima u kupcima, Viberove Biznis poruke takođe pružaju mogućnosti za izuzetnu podršku korisnicima na način koji će im najviše odgovarati.

Kako su već neuporedivo pouzdanije i privlačnije od SMSa i dostupne na platformi koju svi koriste, moći ćete da podesite korisničku podršku po vašoj želji putem Biznis poruka i čet-botova – i time rasteretite svoje zaposlene i dodatno obradujete korisnike i kupce.

Njihova vernost će biti vaša prava nagrada, pogotovo kada je korisnička podrška besprekorna i svima laka za korišćenje. Kompanije će plaćati isključivo za isporučene poruke, a da pritom mogu da prate, posmatraju i unapređuju poruke i time pozitivno utiču na interakciju sa korisnicima.

Uz Biznis poruke, kompanije će lako prevazići korišćenje SMSa i otpočeti neposrednu interakciju sa njihovim korisnicima i kupcima, približiti ih svojim poslovnim vrednostima i podstaći ih da se aktiviraju – u prirodnom i bezbednom digitalnom ambijentu za njih i njihove omiljene robne marke.