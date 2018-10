CarGo opstaje zbog podrške građana – korisnika, uprkos različitim interesima taksi kartela

Rukovodstvo CarGo kompanije održalo je sastanak sa partnerima na kojem je doneta odluka da CarGo neće podleći pritiscima grupe taksi kartela i ljudi okupljenih oko ličnih interesa, a ne interesa građana i korisnika.

odlučila da stane uz građane, korisnike i svoje partnere u cilju da se zajedno borimo za fer i jednake uslove za rad. CarGo je kao odgovorna kompanija

Nadležnim državnim organima prijavili su sve napade na njihove vozače i žele da im se zahvale na brzoj reakciji i daljoj saradnji. Posebno žele da se zahvale i svim CarGo korisnicima, od kojih su dobili više od 100.000 poruka podrške u poslednjih nedelju dana.

Uvereni su da su građani ti koji donose konačnu odluku koju uslugu prevoza će koristiti. CarGo aplikaciju je do danas instaliralo 170.000 ljudi i imali su više od milion uspešno i bezbedno prevezenih putnika.