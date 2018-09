Cat telefoni predstavljaju Cat B35, masivni telefon sa efikasnijom baterijom koja omogućava primenu 4G tehnologije za sve Vaše uobičajene pozive i poruke, brzo pretraživanje na Internetu, kao i pristup svim Vašim osnovnim aplikacijama.

Otporan na pad, prašinu i vodu, Cat B35 je kreiran za upotrebu u zahtevnim okruženjima. Zato je namenjen kupcima kojima je potrebna pouzdana glasovna i tekstualna veza. Funkcioniše u mrežama 4G LTE, uz podršku za VoLTE ili VoWiFi. Vlasnici ovih telefona će imati koristi od određenih povezanih usluga pametnog telefona, uključujući i e-poštu, društvene medije, kartice, pretraživanje i aplikaciju „Google pomoćnik“.

Feature telefoni su važan deo linije Cat telefona. Cat B35 je najnoviji dodatak Cat asortimanu feature telefona. Namenjen je korisnicima kojima je potreban pouzdan telefon za održavanje kontakta u toku radnog dana ili kada žele da svojim zaposlenima daju telefon po povoljnoj ceni kako bi mogli da ih pozovu prilikom rada.

Kao i svi Cat telefoni, Cat B35 je masivan, otporan i testiran u ekstremnim uslovima. IP68 sertificiran, otporan na vodu do dubine od 1,2 m, do 35 minuta, više puta testiran na pad s visine od 1,8 m na beton, otporan na prašinu i ekstremne temperature. Takođe, ima bateriju visokog kapaciteta od 2300mAh koja omogućava do 12 sati razgovora i 30 dana u režimu „stand by“*. Ove karakteristike su posebno važne za korisnike Cat telefona.

U nedavno sprovedenoj studiji koja je obuhvatila 25.000 korisnika Cat telefona, 4 od 5 karakteristika rangiranih kao najvažnije, odnosilo se na masivnost, a 98% navodi dugi životni vek baterije kao osnovnu karakteristiku Cat telefona. Pre nego što su počeli da koriste Cat telefone, više od polovine (58 %) znatno je oštetilo svoj prethodni telefon.

„Telefon Cat B35 predstavlja veliku promenu za naš potfolio, donoseći 4G opcije novoj publici”, naveo je Peter Stephens, predsednik Uprave Bullitt grupe. „Uprkos opadanju ukupnih isporuka telefona u 2018. godini, globalno tržište je i dalje značajno, posebno u sektoru masivnih telefona, s kompanijama i pojedincima koji žele da izbegnu visoke troškove popravki i probleme upotrebljivosti. Uz dodatne 4G opcije, Cat B35 novim korisnicima donosi pristup povezanim uslugama, predstavlja atraktivan predlog našim korisnicima, kao i partnerima operatera. ”

Preporučena maloprodajna cena telefona Cat B35 iznosi 109 EUR.

Ključne specifikacije *

Baterija visokog kapaciteta 2300mAh

IP68 – otporan na pad, otporan na vodu do 1,2 m, do 35 minuta

Otporan na pad na beton, do visine od 1,8 m (6ft)

MILSPEC 810 G

Otporan na vibracije, pesak, so, maglu i pritisak

KaiOS 2.5 Fabrički podešene aplikacije: „Google pomoćnik“ (aktivira se dugim pritiskom na središnji taster / „OK”), Google Maps ™, Google pretraživanje ™, YouTube ™ Iz prodavnice „KaiStore“: Facebook, Twitter i ostalo Mogućnost daljinskog zaključavanja (protiv krađe) s opcijom brisanja

LTE (4G) s podrškom za VoWiFi i VoLTE (u zavisnosti od mreže)

Nano SIM, dual i pojedinačne SIM varijante

Wi-Fi i Wi-Fi hotspot

Bluetooth ® 4.1

Micro USB 2.0

aGPS, GPS, Glonass

Utičnica za slušalice

Čipset Qualcomm 8905 četverojezgreni na 1,1 GHz

QVGA displej u boji, dijagonale 2,4 “

Kamera 2 MPx

512 MB RAM-a, 4 GB ROM (proširivo putem microSD)

FM Radio