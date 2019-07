Deset saveta da unapredite vaše Galaxy S10 iskustvo

Sa stalnom evolucijom tehnologije pametnih telefona, otkrivanje sasvim novih funkcija na uređajima poslednje generacije može se činiti skoro nemogućim.

Galaxy S10 zaustavlja taj trend, te najnoviji uređaji u ovoj seriji mogu se pohvaliti nekim manje poznatim, ali izuzetno korisnim funkcionalnostima. Stručnjaci koji su radili na razvoju Galaxy S10 biraju deset naprednih funkcionalnosti koje korisnicima pomažu da žive efikasnijim životom.

Siguran i brz pristup omiljenim aplikacijama preko prečice sa zaključanog ekrana

Sada skener za otisak prsta nije samo vrhunska bezbednosna mera, već je i platforma za brzo pokretanje vaših omiljenih aplikacija na brz i bezbedan način. Ovom unapređenom funkcijom, možete da otvorite aplikacije “prikačene” za vaš prikaz zaključanog ekrana lakim pokretom očitavanja otiska prst. Jednostavno očitajte otisak svog prsta kao i obično, zatim prevucite prst sa senzora na gore ka ikonici aplikacije.

Uredite svoj život pomoću Bixby rutina

Zamislite, čim uđete u svoj auto ujutru, muzika ispuni putničku kabinu, a Bixby uključi glasovnu kontrolu, bez da vi morate išta da pipnete. Zatim, kad stignete na posao, aktivira se vibracioni program rada, a Wi-Fi se isključi sa bežične mreže. Kako se dan odvija, vaš pametni asistent se s lakoćom kreće kroz jako različite druge rutine koje su prethodno isprogramirane, čime vaš uređaj postaje uvek savršena dopuna mestu na kom se nalazite i svemu onome što radite. Šta više, jednom kada ručno namestite nekoliko rutina, Bixby uči iz vaših navika i nudi nove rutine koje bi vam mogle odgovarati. Nema potrebe da stalno vadite telefon i bakćete se sa detaljima kada imate funkciju Bixby rutine da se brine o sitnicama.

Ukoliko šetate, možete da namestite rutinu tako da muzika počne čim povežete svoje slušalice, a zatim isprogramirajte telefon da aktivira Wi-Fi i pusti YouTube kad se vratite kući. Ukoliko volite da igrate igrice, možete podesiti rutinu da kada pokrenete aplikaciju ujedno se aktivira i “ne uznemiravaj” program rada, te vas obaveštenja neće uznemiravati. Spisak novih rutina je beskrajan, a što veći broj podesite, to će vam život biti lakši.

Nek vam ruka bude slobodna sa programom rada za držanje telefona u jednoj ruci

Da li ste ikada držali nešto važno u jednoj ruci, a pokušavali da koristite telefon drugom. Na primer koliko nas se našlo u sred kuvanja i krenulo da proveri recept na telefonu sa samo jednom čistom rukom? Jednoručni program rada za Galaxy S10 se lako aktivira brzim prevlačenjem prsta od ugla ekrana ili trostrukim dodirom na dugme “Home”. Ovo poziva minijaturnu verziju vašeg ekrana, što znači da će sve što se nalazi u vrhu ekrana biti lako dostupno. Nakon što ste jednom rukom došli do funkcije koju želite da koristite, jednostavno dodirnite crnu zonu pored smanjenog ekrana, da bi Vam se prikaz vratio na originalnu veličinu.

Proširite svojAMOLED ekran

Želite da dobijete sve što možete od svog AMOLED ekrana od ivice do ivice? Na uređajima Galaxy S10, uključivanje opcije za gestove preko celog ekrana (Full Scale Gestures) uklanja traku sa navigacijom sa dna ekrana i omogućava vam da izvedete iste te akcije jednostavnim prevlačenjem prsta s leva, desna i sa centralne tačke ka dnu ekrana. Jednostavan i intuitivan, Galaxy S10 sa svojom linijom sistema kompletne kontrole gestovima omogućava uklanjanje tastera za navigaciju koji vam oduzimaju mesto na ekranu.

Pametno iskoristite pauzu sa funkcijom “privremeno utišaj”

Kako je jasno da sve više korisnika koristi funkciju “ne uznemiravaj” na svojim uređajima, koja utišava sve pozive, obaveštenja i medije, sve dok korisnik ne odluči da je ponovo isključi. Međutim, ukoliko je korisnik zaboravio da isključi ovaj program rada, na scenu stupa Samsungova nova funkcija “privremeno utišaj” (temporary mute) koja korisnicima omogućava da izaberu u minut koliko dugo će telefon ostati utišan. Kad izađu sa sastanka ili se ujutru probude, uređaji će se automatski vratiti na prethodna podešavanja zvuka tako da korisnici ne propuste nikakva važna obaveštenja.

Pametno koristite bateriju uz adaptivnu uštedu energije

Sa programom rada za adaptivnu uštedu energije (Adaptive power saving mode), Galaxy S10 će prilagođavati podešavanja za bateriju tokom celog dana i do maksimuma povećati njenu autonomiju. Na osnovu Samsungove tehnologije veštačke inteligencije, program rada za adaptivnu štednju energije proučava vaše obrasce korišćenja uređaja i održava često korišćene aplikacije otvorenim, dok sprečava da one koje retko koristite troše bateriju u pozadini.

Pustite da vas funkcija predloga kadra dovede do neverovatnih fotografija

Pomoću mašinskog učenja na osnovu više od 100 miliona fotografija, funkcija predlaganja kadra (Shot suggestion) na Galaxy S10 uređajima pomaže vam da fotografišete kao profesionalac. Kad uključite funkciju, pratite vizuelne signale na ekranu i gledajte kao se vaš savršeni snimak namešta sam od sebe. “Predlog kadra” je idealan za slikanja i na mestu sa mnogo različitih izvora svetla, jer će AI asistent predložiti širok spektar različitih stilova kompozicije. Posebno je od pomoći za fotografije prirode i pejzaža, funkcija predlaganja kadra će obezbediti da horizont bude ravan, istovremeno poboljšavajući proporcije i poziciju.

Sastavljajte vizuelne medije kao profesionalac uz funkciju pozadinske mreže linija

Funkcija pozadinske mreže linija (Grid Lines) na Galaxy S10 uređaju pomaže vam da slikate izbalansirane fotografije iz ptičje perspektive. Nakon što se funkcija uključi u podešavanjima, pojaviće se smernice za poravnavanje telefona u sredini ekrana, kako biste bili sigurni da držite telefon savršeno ravno. Samo poravnajte krug u sredini ekrana sa linijama i smernicama i to je sve. Ova pozadinska mreža linija pomaže i da se video snimci snimljeni preko video štapa ili sličnog uređaja stabilizuju.

Pustite da veštačka inteligencija dotera vaše fotografije sa funkcijama „Photo Editor’s Style“

Da li ste znali da sada možete da prepustite uređivanje svojih fotografija veštačkoj inteligenciji? Prvi put primenjena na Galaxy S10, funkcija “Style” koristi GAN duboko učenje da inteligentno analizira vaše fotografije i da obezbedi da se subjekat razlikuje od pozadine na fotografiji, istovremeno primenjujući različite i živopisne efekte. Sve ove funkcije uključene su u fabričku verziju aplikacije za galeriju slika na Galaxy S10 uređaju.

Animirajte sami sebe sa opcijom “Mini Motion AR Emoji”

Galaxy S10 nudi unapređeno AR Emoji iskustvo sa novom funkcijom za snimanje male slike u pokretu, (Mini Motion). Koristi napredno praćenje kretanja kako bi korisniku omogućila da snimi pokrete celog tela, a zatim da se prenese na njegov avatar u stvarnom vremenu. Unapređenim dizajnom likova i prirodnim pokretima i izrazom, sada avatar može da radi sve što i vi možete, sa tehnologijom praćenja kretanja koja se stalno razvija, kao i sa sposobnošću da detektuje i najmanje promene u izrazu lica. “Mini Motion” nudi uzbudljiv pogled u čitav jedan novi svet personalizovanog praćenja pokreta, a primer rada možete videti na linku