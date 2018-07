Digitalno znanje ne poznaje godine

Naši stariji sugrađani pokazali su da godine nisu prepreka, te su, u želji da steknu nova znanja, prisustvovali besplatnoj digitalnoj radionici za starije, koju su, i ovog puta, organizovale kompanija Vip mobile i Organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+.

Polaznici radionice održane u poslovnici Vip mobile u Knez Mihailovoj 9, uspešno su savladali sve prepreke na putu ka novim digitalnim veštinama, koje su na praktičnim primerima vežbali sa svojim predavačima. Oni su imali priliku da steknu nova znanja iz oblasti korišćenja računara, Interneta i različitih digitalnih uređaja, kako bi bili u mogućnosti da brže dođu do željenih informacija, upotpune svoje slobodno vreme i budu u kontaktu sa prijateljima i rodbinom u zemlji i u inostranstvu.

„Digitalna pismenost je danas izuzetno važna, i iskustvo pokazuje da najčešće stariji ljudi nemaju podršku svoje okoline u korišćenju računara i pametnih telefona. Mlade generacije mnogo lakše usvajaju nove tehnologije, dok je za starije to izazov koji uspešno prevazilaze tokom Vip digitalnih radionica“, rekao je Dalibor Stojanović, potpredsednik Međugeneracijske organizacije za saradnju 35+ i jedan od predavača.

U želji da lakše komuniciraju sa najdražima koji žive van Srbije, kao i da se pridruže digitalnom društvu koje značajno olakšava svakodnevnicu, a ujedno pruža i zabavan sadržaj, naši stariji sugrađani pokazali su da sticanje novog znanja ne poznaje granice. Broj prijavljenih na digitalnoj radionici pokazao je da interesovanje starijih osoba za korišćenje modernih tehnologija neprestano raste, te da bi ovo mogao da bude dobar primer mladima da im, bez ustručavanja, pomognu da redovno napreduju i uživaju u novim veštinama.

„Dosta novog smo saznali u svakom pogledu. Želeli bismo internet da iskoristimo za nešto korisno poput rezervisanja letovanja, obavljanja kupovina i traženje usluga, a sada znamo kako i da obratimo pažnju na potencijalne zloupotrebe. Važno nam je što je ovo besplatno, predavanja su jasna i za svaku su preporuku“, reči su jedne od zadovoljnih polaznica radionice.

Osim što teži da starijim korisnicima pruži adekvatno znanje u domenu digitalnih inovacija, Vip mobile je u svoju ponudu uključio i jedinstveni MLS Easy – telefon za starije. On predstavlja idealnu kombinaciju tradicionalne tehnologije i današnjih touchscreen telefona koji olakšavaju njihovo korišćenje. Tako ovaj telefon, kao neke od mogućnosti, poseduje glasovno biranje brojeva i diktiranje SMS-ova, uz dizajn koji pruža bolju vidljivost.

Projekat „Vip digitalne radionice za starije“ od jula 2014. godine sprovode kompanija Vip mobile i Organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+, a do sada je realizovano 13 radionica širom Srbije, sa više od 260 polaznika.