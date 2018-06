Predsednik kineske telekomunikacione kompanije ZTE izvinio se danas zaposlenima i klijentima, nakon što je ta kompanija, u sklopu nagodbe u SAD, pristala da plati kaznu od milijardu dolara kako bi joj se skinula zabrana na kupovinu delova od američkih dobavljača.

Direktor ZTE Jin Jimin se u internoj poruci izvinio zaposlenima, klijentima, akcionarima i poslovnim partnerima, navodeći da će kompanija nastojati da nauči lekciju iz svojih grešaka, prenosi agencija Rojters.