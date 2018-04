DORO telefoni za starije osobe

Švedska kompanija DORO, svetski lider u kategoriji telefona namenjenih starijim osobama, dolazi na srpsko tržište sa tri nova modela mobilnih telefona. Pametni telefon Doro 8040, osnovni model Doro 1360 i elegantni telefon na preklop Doro 2404.

Sva tri nova modela su specifična u pogledu dizajna i kvaliteta prilagođenih za starije osobe i osobe sa posebnim potrebama: jednostavna kontrola, čist i lako prilagodljiv zvuk i interkonekcija sa dugmetom za hitne slučajeve. Telefoni su opremljeni postoljem za punjenje, na kome vlasnik može ostaviti telefon tokom punjenja. Praktični alati namenjeni starijim osobama će punjenje učiniti jednostavnim, jer svakodnevno povezivanje kabla za punjenje sa uređajem može biti veoma naporno za osobe sa oštećenim vidom i taktilnim poremećajem.

„Broj ljudi koje žive sami je u porastu. U slučaju smanjene mobilnosti, mobilni telefon je veoma često jedina veza sa spoljnim svetom,“ izjavila je Jitka Fürst, predstavnik zvaničnog distributera DORO uređaja.

Uobičajeni uređaji nisu osmišljeni za starije korisnike, imaju ekrane visoke rezolucije i male simbole koje je veoma teško čitati. Prisutno je previše komplikovanih karakteristika, koje je starijim korisnicima teško da kontrolišu, a uputstvo za korisnike čak nije u telefonu. Doro ne prilagođava samo ergonomiju i funkcionalnost svojih uređaja, već nudi ceo niz usluga, koje uređaj čine kvalitetnim asistentom kada je to potrebno.

Pametni telefon Doro 8040 biće dostupan u Srbiji od sredine aprila i nudi sve karakteristike naprednih pametnih telefona. Pored toga, Doro 8040 povezan je sa uslugom My Doro Manager, alatom za daljinski pristup uređaju, koji omogućava članovima porodice i bliskim osobama (uz dozvolu vlasnika) da dodaju kontakte u adresar, pojačaju zvuk, lokalizuju uređaj ili jednostavno dodaju nove fotografije.

Telefon Doro 1360 i elegantni preklopni model Doro 2404, su u suštini vrlo jednostavni i pristupačni uređaji za lako pozivanje i slanje poruka. Kvalitet zvuka, osetljivost i jednostavnost kontrola su na najvišem nivou. Oba uređaja mogu da izdrže u standby režimu do 10 dana na jednom punjenju.

„Preklopni telefoni su još uvek veoma popularni. Ekran je prirodno zaštićen, jednostavni su za držanje tokom telefonskih razgovora, a preklapanje ekrana omogućava jednostavan završetak razgovora,“ rekla je Jitka Fürst.

Svi novi Doro uređaji opremljeni su FM radiom, kamerom i baterijskom lampom, koja je veoma korisna u slučaju kada starija osoba pokušava da pronađe nešto ili ide u podrum. Oni su takođe kompatibilni sa aparatima za sluh. Veoma važna karakteristika je SOS dugme za hitne slučajeve prilkom pozivanja i slanja poruka.

Cene i dostupnost

Pametni telefon Doro 8040 biće dostupan po ceni od 31.990 RSD, dok je aplikacija My Doro Manager besplatna. Jednostavni Doro 1360 dostupan je po ceni od 4.890 RSD, a popularni preklopni model Doro 2404 po 5.990 RSD. Svi uređaji su dostupni u Gigatron i Handy prodavnicama širom Srbije.