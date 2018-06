Dugotrajno korišćenje mobilnih negativno utiče na naš porodični i društveni život

Eksperti upozoravaju da sve duže provođenje vremena na pametnim telefonima negativno utiče na naš porodični i društveni život. To upozorenje poslušao je i najveći svjetski proizvođač pametnih teleforna Epl koji je najavio nove aplikacije za ajfonove koje bi trebalo da pomognu ljudima da se vrate svojim životima. Na godišnjioj konferenciji, koja je u toku u San Hozeu u Kaliforniji, kompanija je takođe predstavila niz manjih opcija, koje obuhvataju i malo augmentovane realnosti.

Vrijeme koje provodite na ajfonu biće kontrolisano aplikacijom “Screen time” odnosno vrijeme provedeno ispred ekrana. Šef odsjeka za razvoj softvera kompanije Epl, Kreg Federigi, kaže da će opcija “Ne uznemiravajte” omogućiti korisnicima da se isključe iz sajber prostora.

“Zaista je detaljna, možete da vidite koliko vremena provodite na telefonu, gdje i čak kako koristite pauze tokom dana”.

Riječ je o inicijativi za zdraviju upotrebu digitalne tehnologije, kaže Brajan Blao iz istračivačke kompanije Gartner.

“To znači da je Epl pepoznao, uz određeni pritisak industrije, da ljudi mogu da postanu zavisni od pametnih telefona i mobilne tehnologije”.

Roditelji će moći da ograniče vrijeme koje djeca provode na aplikacijama kao što je Instagram. Međutim, Epl I dalje želi da njegovi korisnici budu srećni, zbog čeka je dodao niz manjih opcija – od ubacivanja selfija u dokument to grupnog fejstajma, koji omogućava video razgovor sa do 32 korisnika.

Možete da koristite i voki toki opciju da bi ste razgovarali sa osobom koja koristi istu aplikaciju. Uz to, ima malo i augmentovane realnosti. Na primjer, moći ćete da mjerite objekte direktno na ekranu.

“Moći ćete da na svom pametnom telefonu dobijete informacije o svijetu oko vas, odnosno o onome što stoji odmah pored vas”, ističe Blao.

Novi softver biće dostupan na jesen i, što je iznenađujuće, biće kompatibilan sa starijim aparatima, sve do ajfona 6.