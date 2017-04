Ericsson i MTS testiraju nove 5G karakteristike

Kompanija Ericsson i MTS, najveći mobilni operator u Rusiji, izgradili su prototip 5G mreže i obavile uspešno testiranje novih mogućnosti radio mreža. Ovo testiranje obuhvatilo je funkcije kao što su masivni i multi-User MIMO (više ulaz više izlaza) i dinamični TDD (Time Division Duplex), kao i koncepte i tehnologije koji su dostupni u komercijalnom portfoliju kompanije Ericsson, a testiranje je obavljeno kroz stacionarne i mobilne slučajeve. Prototip se sastoji od bazne stanice sa integrisanim antenama i dva kompleta korisničke opreme koji se nalaze u Moskvi.

Hans Ekstrom, direktor sektora za rad sa klijentima na tržištima Evrope i Latinske Amerike u kompaniji Ericsson, kaže: „Sa skalabilnom i dinamičnom 5G mrežom kao osnovom, operator če na usluzi imati niz novih usluga i izvora prihoda. To će omogućiti automatizaciju i poslovnu transformaciju koja je potrebna za Internet stvari, kao i za usluge kao što su virtuelna i proširena realsnost.“

Igor Egorov, direktor za moskovsku oblast u kompaniji MTS, kaže: „Kroz testove smo postavili rekord u brzini prenosa podataka u Rusiji na mobilnim uređajima, a na konkretnim primerima smo videli koliko smo blizu korišćenju 5G rešenja u svakodnevici. MTS trenutno gradi mrežu za prenos podataka i testira različita rešenja kako bi se osiguralo da smo spremni za 5G standardizaciju.“

Ericsson i MTS planiraju da i dalje razvijaju 5G prototip sistem i da naprave 5G demo zonu za međunarodno fudbalsko takmičenje u Rusiji 2018. godine.