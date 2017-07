Ericsson pomaze operatorima da uspostave mreže za masovnu upotrebu IoT uređaja

Kako se primenjuju prve komercijalne Internet of Things (IoT) mreže, Ericsson dopunjuje svoju ponudu u okviru mobilnog IoT softvera i IoT Accelerator sa kompletnim skupom mrežnih usluga. Ove usluge omogućavaju pružaocima usluga da efikasno adresiraju primenu i rad velikog broja IoT uređaja koji se unose u LTE mreže.

Peter Laurin, rukovodilac odeljenja za poslovno upravljanje uslugama, kaže: „Očekujemo da će upotreba IoT uređaja nadmašiti mobilne telefone kao najveću kategoriju umreženih uređaja u skorijoj budućnosti (2018), i prema poslednjem Ericsson Mobility izveštaju, do 2022 očekuje se 18 milijardi umreženih IoT uređaja.

Ovaj masovni napredak zahteva drugačiji pristup kada je reč o mrežnom planiranju, dizajnu, operacijama i mogućnostima nego što su to zahtevale tradicionalne širokopojasne mreže.“

Ericsson takođe uvodi nove funkcije kada je reč o IoT softveru, kao što je podrška za Voice over LTE (VoLTE) za Cat-M1. Ovo će omogućiti operatorima da istraže nove slučajeve korišćenja u kojima može biti pogodno za IoT uređaje da podržavaju govorne usluge, otvarajući mogućnosti za proširenje usluga u područja kao što su sigurnosni alarmni paneli, daljinski kompleti za prvu pomoć, nosivi materijali, digitalne brave, sigurnosna odeća i druge vrste aplikacija i usluga koje podržavaju IoT.

Dizajn mreže i optimizacija: Heterogene IoT mreže i slučajevi različite upotrebe sa različitim potrebama će zahtevati drugačiji pristup planiranju i dizajniranju mreža. Da bi to podržao, Ericsson uvodi procenu scenarija, modeliranje mreže, razvoj dizajna i razvojnu procenu za velike IoT mreže.

Rukovanje i upravljanje mrežom: Da bi se rešila potreba prilagođenog pristupa upravljanju i funkcionisanju mreža operatora, Ericsson uvodi automatic machine learning u svojim centrima za mrežne operacije (NOCs). Ovi alati će pomoći operatorima da upravljaju troškovima isporuke i preduzmu proaktivan pristup upravljanju događajima i incidentima.

Jamie Moss, glavni analitičar, potrošačka tehnologija i IoT na Ovumu, kaže: “Operatorima su potrebni partneri koji im mogu pomoći da uvedu nove tehnologije glatko i brzo.

Ovo je naročito bitno u slučaju LTE-M i NB-IoT. Machine learning i veštačka inteligencija nisu samo buzzwords, već su od vitalnog značaja kao alati koje Ericsson koristi u okviru mreže kako bi pomogao operatorima da upravljaju mnogim novim uređajima koji će se koristiti u budućnosti.