U saradnji sa svojim dugogodišnjim partnerima, kompanija Gigatron, jedan od vodećih maloprodajnih lanaca na tržištu tehnike, ovog leta pokreće Festival mobilnih telefona. Festival koji će trajati pet nedelja, od 02. jula do 05. avgusta, okupio je najpoznatije proizvođače mobilnih telefona – kompanije Apple, Huawei, Samsung, Nokia i Tesla.

Svaka nedelja, biće posvećena jednom od pet brendova, a svi zainteresovani će moći da kupe mobilni telefon brenda kome je nedelja posvećena i da dobiju vredan poklon. Pored poklona koji se dobija uz svaki kupljeni mobilni telefon, tu je i gratis osiguranje od loma ekrana.

Festival će biti aktuelan u 47 Gigatron prodavnica u 26 gradova Srbije. Pored toga, sve kupce očekuju mnogobrojne pogodnosti, uključujući kupovinu na 24 rate bez kamate.

Od 02.07. do 08.07 – Apple nedelja

Od 09.07. do 15.07 – Huawei nedelja

Od 16.07. do 22.07 – Samsung nedelja

Od 23.07. do 29.07 – Nokia nedelja

Od 30.07. do 05.08 – Tesla nedelja