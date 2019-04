Fortnite HONOR Guard skin dostupan za korisnike Honor View20 telefona

Kompanija HONOR objavila je danas da je svim korisnicima Honor View20 telefona od sada dostupan za preuzimanje HONOR Guard skin u okviru video igrice Fortnite. Počevši od 28. marta pa do kraja kalendarske 2019. godine, korisnici Honor View20 telefona biće u mogućnosti da osete jedinstveno gejming iskustvo pomoću ekskluzivnog HONOR Guard skin-a koji će moći da otključaju u okviru igrice.

Video igrica Fortnite, koju je kreirala kompanija Epic Games, jedna je od najtraženijih igara sa GPU Turbo optimizacijom za HONOR uređaje. HONOR View20 je jedan od samo tri modela pametnih telefona na svetu koji podržavaju igranje Fortnite igrice sa 60 frejmova u sekundi.

Sada, korisnici HONOR View20 telefona mogu da preuzmu Fortnite igricu preko „AppGallery“ aplikacije na svom telefonu i da preuzmu ekskluzivan HONOR Guard skin. HONOR Guard skin je dostupan isključivo korisnicima Honor View20 telefona.

Kako korisnici mogu da preuzmu HONOR Guard skin?

Pratite sledeće korake: AppGallery→ “Me”→”Gift”→”HONOR Guard outfit banner”→ “Click to copy the code”

Uputstvo za preuzimanje:

1 – Ažurajte „AppGallery“ aplikaciju na najnoviju verziju.

2 – Kopirajte kod koji je povezan sa vašim telefonom/profilom.

3 – Posetite Fortnite.com/Redeem i pratite instrukcije na stranici.

4 – Pokrenite Fortnite igricu kako biste igrali sa HONOR Guard skin-om.