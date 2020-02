Galaxy Buds+: Promenite način na koji doživljavate zvuk

Oslanjajući se na izuzetan bežični zvuk čuvenih Galaxy Buds slušalica, kompanija Samsung predstavlja nove Galaxy Buds+, koje su u pretprodaji dostupne uz nove modele pametnih telefona S20+ i S20 Ultra. Galaxy Buds+ omogućavaju korisnicima da uživaju u zvuku studijskog kvaliteta pomoću naprednih zvučnika i mikrofona, baterije koja traje ceo dan i fleksibilnih podešavanja audio performansi.

Audio iskustvo nove generacije

Uz AKG performanse, Galaxy Buds pružaju inovativno audio iskustvo za korisnike u pokretu, dok Samsung još više podiže lestvicu za kvalitet zvuka sa Galaxy Buds+. Pored izuzetne AKG tehnologije, Samsung Galaxy Buds+ imaju vrhunski dvosmerni sistem zvučnika, sa sve dodatnim visokotonskim, kao i bas zvučnikom za dublje tonove. Uz Galaxy Buds+ svaki zvuk je uravnotežen i jasan. .

Za one koji se oslanjaju na svoje bežične slušalice prilikom poziva i video razgovora, Galaxy Buds+ su opremljene sa tri mikrofona, jednim unutrašnjim i dva spoljašnja, za kristalno čisto snimanje zvuka. Eksterni mikrofoni koriste posebnu tehnologiju formiranja zvučnih snopova kako bi preneli korisnikov glas, umanjujući pozadinske zvuke, tako da ga sagovornik uvek jasno čuje, bez obzira gde se nalazi.

Uz unapređeni Ambient Sound korisnici mogu da utišaju spoljni svet kada to žele, ili da pojačaju pozadinske zvuke kada im je potrebno da budu u stanju pripravnosti, tako što će izabrati neki od režima rada kao što su low, medium, high i extra high.

Nemate gde da dopunite bateriju? Nema problema.

Ništa nije razočaravajuće kao situacija u kojoj bežične slušalice ostanu prazne baterije usred omiljenog podkasta, a niste u prilici da ih dopunite. Zahvaljujući moćnoj bateriji od 85mAh, Galaxy Buds+ su savršeni saputnici za one koji vole da slušaju različite sadržaje dok su u pokretu,jer omogućavaju 11 sati slušanja muzike[2] , a ovaj vremenski period može da se duplira na 22 sata kada se postave u bežično kućište za punjenje od 270mAh. Kada su korisnici u žurbi, a žele da dopune uređaj, za samo tri minuta mogu dopuniti Galaxy Buds+ na kapacitet od 60 minuta plejbeka, koristeći Wireless Powershare mogućnost.

Kontrolišite uređaj na lakši način nego ikada pre

Potpuno nove mogućnosti kontrole na dodir omogućavaju korisnicima Galaxy Buds+ da kontrolišu uređaj čak i dok ne drže svoje pametne telefone. Jednim dodirom mogu da puste ili zaustave muziku, dvostrukim dodirom mogu da prebace na sledeću pesmu ili da se jave na telefon, a potez dodirivanjem i zadržavanjem prsta može da bude podešen na onu komandu koja je korisniku najpotrebnija.

Konektivnost se susreće sa jednostavnošću

Galaxy Buds+ omogućavaju umreženo uživanje u muzici, sa vrlo jednostavnim podešavanjima. Kada se upare sa Galaxy pametnim telefonom, Galaxy Buds+ automatski postaju dostupne za korišćenje putem svih ostalih uređaja povezanih na isti Samsung nalog[4] . Buds+ aplikacija, po imenu Galaxy Buds+ je sada iOS kompatibilna, tako da je moguće uživati u sjajnom audio iskustvu bez obzira na to koji uređaj koristite.

Galaxy Buds+ su uvek uključene, umrežene i spremne za upotrebu, tako da nikada nećete čekati da slušate sadržaj koji želite.

Ambient Sound mogućnosti su dostupne putem Galaxy Wearable aplikacije na Android operativnom sistemu, putem Google Play Store, i Galaxy Buds+ aplikacije na iOS uređajima, preko App Store.

Prosečno trajanje baterije je 11 sati prilikom tipičnog načina korišćenja Galaxy Buds+. Postavljanje u kućište može pružiti dodatnih 11 sati trajanja baterije. Trajanje baterije može varirati.

Wireless PowerShare je ograničen na Samsung pametne telefone ili pametne telefone drugih proizvođača sa WPC Qi mogućnostima bežičnog punjenja. Proveriti samsung.com za kompatibilnost. Moguće je da ova funkcija neće raditi uz određene uređaje drugih brendova.

Pop-up prozor za povezivanje će se pojaviti jedino na Samsung uređajima sa Android 7.1.1. ili novijim operativnim sistemom koji ima instaliranu SmartThings aplikaciju. Ukoliko se pop-up prozor ne pojavi, ažurirajte SmartThing aplikaciju na najnoviju verziju.