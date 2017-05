Lenovo i Google zajedno rade na kreiranju samostalnog Daydream VR seta

Kompanija Lenovo danas je objavila da će ponovo sarađivati sa kompanijom Google na zajedničkom projektu. Ovog puta, saradnja se odnosi na VR uređaj koji je kreiran za krajnje korisnike.

Kompanija Lenovo odlučila je da korisnicima da kratak uvid u samostalni Daydream VR set koji planira da predstavi. To će biti jedan od prvih uređaja sa ugrađenom WorldSense™ tehnologijom koja će korisnicima omogućiti da se slobodno kreću i istražuju virtuelna okruženja kao da se zaista nalaze tamo, pa će tako moći da se saginju, mašu i skaču, što će im obezbediti još intenzivnije virtuelno iskustvo.

Ovaj proizvod predstavlja želju obe kompanije da virtuelno iskustvo podignu na viši nivo. Tokom 2016. godine, predstavljen je Lenovo Phab 2 Pro, prvi pametni telefon sa ugrađenom Tango tehnologijom, i dok je Phab 2 Pro imao tu sposobnost da omogući brojna AR iskustva na mobilnom telefonu, ovaj VR set je kreiran isključivo za intenzivna VR iskustva.

Šta je samostalni VR set?

Drugi slični VR uređaju zahtevaju složen sistem koji se oslanja na eksterne senzore (samostalni setovi imaju ugrađene senzore). Ovaj samostalni set će pojednostaviti VR iskustvo: sve što korisnici treba da urade jeste da stave set na glavu i uživaju.

Međutim, on se razlikuje od Daydream VR uređaja za pametne telefone, budući da WorldSense tehnologija donosi prirodne pokrete u 3D okruženje korisnika. Oni će sada biti u mogućnosti da se saginju u igrama koje to od njih zahtevaju ili da se sklone u stranu kako bi izbegli napad neprijatelja koji im se približavaju.

Obični potrošači će uskoro biti u mogućnosti da pristupe intenzivnoj virtuelnoj realnosti. Kreatori sadržaja će sada biti u mogućnosti da otključaju opcije koje većina korisnika nije imala prilike da iskusi.