Svi HONOR pametni telefoni i dalje na Androidu i sa asvim softverskim ažuriranjima

Kompanija HONOR izdala je danas obaveštenje kojim želi da informiše sve svoje trenutne i buduće korisnike da mogu biti sigurni da će svi HONOR pametni telefoni i dalje posedovati Android operativni sistem i dobijati sva softverska i sigurnosna ažuriranja.

Kompletno obaveštenje možete pronaći u nastavku:

NAŠE OBEĆANJE SVIM KORISNICIMA U kompaniji HONOR, korisnici su uvek na prvom mestu, bez obzira na izazove sa kojima se suočavamo Svi HONOR telefoni će nastaviti da dobijaju sigurnosna ažuriranja, kao i ažuriranja za Android OS. Svi korisnici koji su već kupili ili planiraju da kupe neki od HONOR pametnih telefona, moći će da pristupe svim aplikacijama, kao što su to i do sada radili. Svi uređaji biće obuhvaćeni fabričkom garancijom i imaće podršku ovlašćenog servisa u skladu sa ovom garancijom. Uređaji iz najpopularnije i naše najnovije HONOR 20 serije, HONOR 20 LITE, HONOR 20 i HONOR 20 PRO, imaće Android Q operativni sistem.