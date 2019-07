Hisense telefoni na srpskom tržištu

Kompanija Hisense, širom sveta poznata kao jedan od vodećih proizvođača televizora, bele tehnike i klima uređaja, predstavila je svoje pametne telefone po prvi put na srpskom tržištu. Karakteriše ih odličan odnos performansi, kvaliteta i cene. Model koji će obeležiti ovu godinu je novi Hisense Infinity H30.

Hisense Infinity H30 dolazi sa kristalno jasnim ekranom od 6,5 inča i odnosom ekrana prema telu od 83,3 odsto što korisnicima daje neograničene mogućnosti kada su u pitanju gledanje filmova i video sadržaja. Impresivna baterija od 4530 mAh sa veštačkom inteligencijom (AI) za uštedu energije obezbeđuje duže trajanje baterije izlazeći u susret potrebama korisnika koji su uvek u pokretu.

Infinity H30 pokreće MediaTek Helio P70 AI čipset koji pruža još bolje iskustvo uz poboljšanu efikasnost i dodatna unapređenja performansi.

Hisense H30 pametni telefoni sa opcijom AI power saving i dodatnim režimima za uštedu energije olakšaće rad na uređaju, smanjujući potrošnju energije i produžavajući vreme rada. Kako bi efikasan rad pametnog telefona bio zagarantovan, Hisense je razvio aplikaciju pod nazivom „Cleaner” koja čisti keš memoriju na uređajima samo jednim klikom.

Uz internu memoriju od 128GB i slot za MicroSD karticu nema brisanja dragih uspomena, a 4GB RAM memorije omogućava brže pokretanje aplikacija i neometan prelaz iz jedne u drugu aplikaciju.

Zadnja dvostruka kamera modela Infinity H30 pravi portrete profesionalnog kvaliteta sa umetnički zamućenom pozadinom. Ovaj pametni telefon može da prepozna 16 različitih scena zahvaljujući naprednim AI algoritmima. Prilikom slikanja, inutitivno bira najprikladniju ekspoziciju i boje kako bi slika bila savršena. Selfi kamera ima 20MP i dolazi sa velikim otvorom blende od f/2.0 što za rezultat ima savršene selfije.

Cilj kompanije je da svojim proizvodima olakša, unapredi i učini zanimljivijim živote svojih korisnika. Zato teži tome da najnovije tehnologije učini dostupnim svima kroz uređaje lepog dizajna i vrhunske izrade. Upravo je to bila ideja prilikom kreiranja modela Infinity H30.

Hisense Infinity H30 će biti moguće kupiti u svim bolje snabdevenim maloprodajnim lanicma, kao što su Tehnomanija, Gigatron, Tehnomedia, Donić DOO, Kondor AS, Dr. Techno i Trgo-Ban.

Pored mobilnih telefona, Hisense proizvodi belu tehniku, televizore, set-top box uređaje, opremu za digitalno TV emitovanje, bežične module, bežične PC kartice i optičke komponente za industriju telekomunikacija.