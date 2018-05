HMD predstavlja novu generaciju Nokia 2, 3 i 5

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, predstavila je svoj osveženi portfolio pametnih telefona koji čine Nokia 5.1, Nokia 3.1 i Nokia 2.1 modeli. Uz pristup najnovijim uslugama kompanije Google, kao što je Google pomoćnik, ova tri modela donose čisto, bezbedno i ažurirano Android iskustvo na Android One i Android Go sistemima, dok vrhunska izrada i dizajn i dalje ostaju prepoznatljiva karakteristika svih Nokia pametnih telefona.

Juho Sarvikas, direktor proizvodnje u kompaniji HMD Global je izjavio: “Ohrabreni smo reakcijama fanova na naše proizvode. Korisnici naših modela su oduševljeni Nokia pametnim telefonima sa Android operativnim sistemom. Nastojimo da unapredimo naše modele kako bi što bolje odgovarali svakodnevnim potrebama korisnika, a svaki detalj Nokia pametnih telefona izrađen je sa posebnom pažnjom. Veoma smo ponosni što možemo da predstavimo osvežene modele koji predstavljaju značajan iskorak u performansama, donose vodeći kvalitet koji se očekuje od naših telefona i vrhunski dizajn po pristupačnim cenama.

“Novi modeli dolaze sa većim ekranima i nadogradnjama procesora koje omogućavaju do 50% bolje performanse i pružaju savršen balans energetske potrošnje i prelepog dizajna. Naš osveženi portfolio vam omogućava da uživate u vrhunskom iskustvu korišćenja pametnih telefona uz pristupačnu cenu. Svaki model pleni besprekornim stilom i svaki detalj je izrađen sa posebnom pažnjom, tako da bez obzira na budžet sigurno ćete pronaći Nokia pametni telefon koji odgovara vašim potrebama.”

Nokia 5.1: Osvežen klasik

Oslanjajući se na klasičan dizajn prethodne generacije, Nokia 5.1 je izuzetno elegantan i moderan telefon. Telo ovog modela izrađeno je od bloka aluminijuma serije 6000 koji prolazi kroz 33 faze procesa mašinske obrade, eloksiranja i poliranja, kako bi se postigla jedinstvena završnica koja pruža neverovatan osećaj u ruci. Nova Nokia 5.1 dolazi sa ekranom koji je za 0.3 inča veći nego kod prethodnog modela, kao i sa telom užim za 2mm. Ovaj model izrađen je sa posebnom pažnjom na najfinije detalje kao što su usklađivanje zaobljenih ivica ekrana sa uglovima telefona. Nokia 5.1 poseduje Full HD+ ekran dijagonale 5,5 inča sa formatom 18:9, koji pruža neverovatno iskustvo praćenja vašeg omiljenog sadržaja.

Uz MediaTek Helio P18 procesor sa osam jezgara i 2.0 GHz, Nokia 5.1 pruža neometane performanse koje su 40% brze i moćnije u odnosu na prethodnu generaciju, tako da sada možete još lakše stvarati i menjati sadržaj, ali i obavljati više stvari odjednom. Unapređena glavna kamera od 16MP sa faznom detekcijom i autofokusom, kao i širokougaoni objektiv prednje kamere omogućavaju vam da pravite neverovatne fotografije. Senzor za otisak prsta smešten je na pozadinskoj strani ovog modela što omogućava još jednostavnije otključavanje telefona, a uz podršku za NFC povezivanje sada možete bezbedno i lako vršiti uplate preko usluge Google Pay1

Nova Nokia 5.1 biće dostupna u tri osnovne boje: Boja bakra, teget plava i crna; dva skladišta/Opcije RAM-a 2GB/16Gb, 3GB/32GB; ovaj model će biti dostupan početkom jula po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 189 evra.

Nokia 3.1: Savršen spoj materijala i performansi

Nokia 3 je do sada bio naš najuspešniji model kada je reč o asortimanu Nokia pametnih telefona. Nova Nokia 3.1 sada spaja materijale neverovatnog dizajna sa odličnim performansama što ovaj model čini još atraktivnijim. Zakrivljen ekran lepo se uklapa sa aluminijumskim ivicama ovog telefona, obrađenim dijamantskim rezom, stvarajući savršenu harmoniju različitih materijala. Prilagođen upotrebi jednom rukom, Nokia 3.1 dolazi sa HD+ ekranom dijagonale 5,2 inča i formatom 18:9, i pruža još bolji pregled sadržaja. Ekran Nokia 3.1 modela je zaštićen Corning® Gorilla® staklom koje omogućava da vaš telefon što duže ostane lep.

Ovaj model pokreće MediaTek 6750 čipset sa osam jezgara, što znači da ima duplo više jezgara i do 50% bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju tako da vaš telefon može da isprati vaše svakodnevne zahteve. Unapređena glavna kamera od 13MP sa autofokusom pomoći će vam da zabeležite sve vama bitne momente. Zahvaljujući setu senzora, koji su karakteristični za premium telefone, moći ćete da iskoristite najviše od popularnih AR aplikacija kao što je Pokémon Go, a uz podršku za NFC povezivanje sada možete bezbedno i lako vršiti uplate preko usluge Google Pay1

Nova Nokia 3.1 dolazi u tri boje: plava/bakarna, crna/boja hroma i bela/boja bakra; dva skladišta/opcije RAM-a: 2GB/16Gb, 3GB/32GB. Ovaj model će biti dostupan od početka juna po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 139 evra.

Nokia 2.1: Pametni telefon čija baterija traje 2 dana sada je postao još bolji

Namenjena svim korisnicima koji su uvek u pokretu, Nokia 2.1 dolazi sa baterijom koja traje 2 dana, HD ekranom dijagonale 5,5 inča i dvostrukim prednjim stereo zvučnicima. Baterija od 4,000 mAh sada se puni još brže što vam omogućava da nesmetano obavljate vaše svakodnevne aktivnosti. Uz HD ekran, koji je za skoro 20% veći nego kod prethodne generacije, uzivaćete uz visokokvalitetne video snimke čak i kada ste u pokretu, a dvostruki zvučnici sa detaljima od nerđajućeg čelika pružaju vam neverovatan stereo zvuk.

Nudeći kvalitet i stil kakav se očekuju od Nokia telefona, nordijski dizajn ovog modela i metalni detalji su garancija da ćete se izdvajati iz mase. Njegov elegantan, zaobljen i egronomski dizajn i polikarbonatna pozadina čuvaju vaš telefon od ogrebotina. Unapređena Qualcomm™ Snapdragon® 425, 64-bitna mobilna platforma omogućava 50% brže performanse i jednostavnije korišćenje više aplikacija odjednom. Uz prednju kameru od 5MP i glavnu kameru od 8MP sa autofokusom sada možete zabeležiti akciju gde god da se nalazite.

Nova Nokia 2.1 biće dostupna u 3 boje: plava/bakarna, plava/srebrna i siva/srebrna. Ovaj model će biti dostupan početkom jula po prosečnoj globalnoj ceni od 115 dolara.

Čisto, bezbedno i ažurirano Android iskustvo na svim modelima

Uz Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus i Nokia 6.1 modele, Nokia 5.1 i Nokia 3.1 sada su deo Android One porodice, pružajući korisnicima pametan, bezbedan i neverovatan doživljaj korišćenja koji je omogućila kompanija Google. Nokia pametni telefoni sa Android One sistemom pružaju bolju mogućnost skladištenja i duže trajanje baterije kao i poslednje inovacije kompanije Google zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Modeli Nokia 5.1 i 3.1 dobijaće mesečne sigurnosne zakrpe tokom naredne 3 godine i ažuriranja operativnog sitema tokom naredne dve godine, što je garantovano od strane Android One programa. To znači da su ovi modeli među najbezbednijim na tržištu, da će uvek biti ažurirani, uz najnovije servise kompanije Google kao što su Google pomoćnik i Google slike sa besplatnim, neograničenim, visokokvalitetnim skladištem za fotografije. Nokia 2.1 telefon dolazi sa sistemom Android Oreo™ (Go izdanje), namenjenim za pametne telefone sa 1GB RAM-a ili manje, pružajući neometano Android iskustvo, bolje opcije skladištenja, kao i manju potrošnju energije. Sva tri modela su spremna za Android P.

Anne Laurenson, direktorka za Android partnerstva u kompaniji Google je izjavila: “Ljudi širom sveta traže pametne telefone koji će zadovoljiti sve njihove potrebe, a misija Androida je da moć računarstva približi svima. Naš cilj je da osiguramo još bolje iskustvo korišćenja velikog broja modela. Dobro je videti da kompanija kao što je HMD Global preuzima vodeću ulogu u ovoj misiji, posebno najavom novog Nokia 2.1 modela na operativnom sistemu Android Oreo™ (Go izdanje), kao i činjenicom da njihova dva telefona sada pripadaju Android One porodici. Naporno radimo kako bismo uklopili poslednje softverske inovacije iz kompanije Google sa ekspertizom u području hardvera kompanije HMD Global, kako bi modeli Nokia 5.1 i Nokia 3.1 korisnicima doneli pametno, bezbedno i neverovatno Android One iskustvo.”

Dostupnost

Nokia 5.1 biće dostupna od jula 2018 po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 189 evra.

Nokia 3.1 biće dostupna od juna 2018 po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 139 evra.

Nokia 2.1 biće dostupna od jula 2018 po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 115 dolara.