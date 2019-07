Honor 20 dostupan u Srbiji

Kompanija HONOR danas je objavila informaciju o dostupnosti svog najnovijeg modela pametnog telefona, HONOR 20, kako kod mobilnih operatera tako i kod maloprodajnih partnera. HONOR 20 se u prodaji kod 3 najveća mobilna operatera u Srbiji nalazi od 15. jula, dok će polovinom avgusta biti dostupan i kod svih ovlašćenih maloproadajnih partnera, po ceni od 64.990 RSD.

Kompanija HONOR je takođe ostvarila izvanredne rezultate, pa se tako brend HONOR ove godine našao na prvom mestu po obimu i prihodu u kategoriji Android pametnih telefona.[1] HONOR 20 pametni telefon, glavni model iz HONOR 20 serije, takođe je osvojio priznanje za najprodavaniji uređaj u kategoriji Android pametnih telefona na ovoj platformi.

HONOR 20 serija, koji čine mobilni telefoni HONOR 20 LITE, HONOR 20 i HONOR 20 PRO, predstavljena je u Londonu, 21. maja ove godine. Ono što karkteriše HONOR 20 seriju jeste jedinstven i atraktivan dizajn, kao i neverovatne fotografske mogućnosti, pa je tako HONOR 20 telefon dobio pohvale i pozitivne komentare brojnih tehnološki medijskih redakcija, kao što su GSMArena, Tech Advisor, Stuff i Mashable. Budući da poseduje najbolju četvorostruku AI kameru u svojoj kategoriji, kao i da obezbeđuje najbolje aprformanse, HONOR 20 je sa razlogom osvojio brojne preporuke i pohvale, kako od krajnjih korisnika tako i od medija.

„Želimo da iskoristimo ovaj trenutak i da korisnicima u Srbiji, koji su godinama u nazad podržavali naše proizvode i kreativne ideje, najavimo da je HONOR 20 od ove nedelje i zvanično dostupan u ponudi kod tri najveća mobilna operatera, kao i da će od polovine avgusta biti dostupan kod maloprodajnih partnera. Uvereni smo da će HONOR 20 ostvariti fantastičan uspeh i jedva čekamo da korisnici iz prve ruke iskuse sve kvalitete ovog modela.” – izjavila je Maja Knežević, predstavnik kompanije HONOR u Srbiji.