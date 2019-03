HONOR 8X dobija EMUI 9.0 korisnički interfejs zasnovan na Android Pie operativnom sistemu

Nova verzija korisničkog interfejsa za HONOR telefone, EMUI 9.0, biće dostupna korisnicima HONOR 8X telefona od druge polovine marta. Korisnici ovog modela dobijaće HOTA paket za ažuriranje do 11. aprila 2019. godine.

Zasnovan na Android 9.0 Pie operativnom sistemu, EMUI 9.0 pruža vrhunske inovacije i obezbeđuje pametnije korisniko iskustvo, uz operativni sistem koji je jednostavniji za korišćenje. Ove inovacije u značajnoj meri unapređuju korisničko iskustvo kada su u pitanju bezbednost, veštačka inteligencija, upravljanje telefonom i maksimalna iskorišćenost njegovih funkcija.

Jedna od najvećih inovacija EMUI 9.0 korisničkog interfejsa jeste opcija za čuvanje lozinki (Password Vault) koja omogućuje veću bezbednost za podatke i lozinke korisnika. Uz novo ažuriranje korisnici takođe u znatno većoj meri mogu da iskoriste potencijal veštačke inteligencije, naročito oni koji koriste HiVision – digitalnog asistenta za putovanje, kupovinu i prevođenje.

Pored toga, novi korisnički interfejs pruža i opciju bežičnog projektovanja sadržaja, pa tako korisnici mogu da projektuju prezentacije, fotografije, video snimke ili video igrice na veće ekrane (računar ili televizor) direktno sa svog uređaja.

Više opcija u ponudi, više stvari za uživanje

EMUI 9.0 je zamišljen kao jednostavan operativni sistem koji čini telefon bržim i prijatnijim za korišćenje, uz uklanjanje nepotrebnih procesa. Nova verzija poboljšava performanse telefona za 12,9 odsto i značajno smanjuje vreme potrebno za pokretanje aplikacija.

Novim sistemom za navigaciju smanjen je broj menija i opcija za podešavanje za 10 odsto, čime je omogućeno znatno jednostavnije korišćenje. Još jedna od karakteristika koja krasi EMUI 9.0 jeste prirodni UX dizajn, koji obezbeđuje konzistentnost celokupnog interfejsa, uz minimalistički stil insiprisan prirodom.

HONOR 8X

HONOR 8X je jedan od najpopularnijih HONOR uređaja. On predstavlja kombinaciju naprednih tehnologija karakterističnih za neke od najboljih modela i atraktivnog dizajna. HONOR 8X karakterišu: minimalistički dizajn sa COF tehnologijom (chip-on-film), 6.5-inčni FullView ekran sa odnosom ekran-kućište od čak 91 odsto, kamera sa veštačkom inteligencijom, GPU Turbo i 2.5D kućište izrađeno od aurora stakla sa dvostrukom teksturom. HONOR 8X dostupan je kod maloprodajnih partnera, kao i kod svih mobilnih operatera.