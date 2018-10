Honor 8X dolazi u Evropu. Korisnici u Srbiji ga mogu očekivati za 2 nedelje

Kompanija Honor najavila je evropsko predstavljanje novog Honor 8x telefona za narednu nedelju. Ovaj pametni telefon kombinuje napredne tehnologije sa estetskom formom.

Inspirisan minimalističkim dizajnom I “chip-on-film” tehnologijom (COF), ovaj pametni telefon karakteriše i 6,5-inčni FullView ekran sa 91% pokrivenošću prednje strane telefona ekranom, AI kamera, GPU Turbo tehnologija i 2.5D telo od aurora stakla sa dvostrukom teksturom, izražavajući smeo i aspirativni identitet. Honor 8X će na većini evropskih tržišta biti dostupan sredinom oktobra, po veoma konkurentnoj ceni.

Honor 8X, sa sloganom ,, Izvan granica”, ukazuje na potrebu mladih ljudi da imaju pametni telefon koji zapravo predstavlja mali mobilni računar koji im je potreban za svakodnevni život. Na taj način, oni mogu da žive efikasnije, brže, pametnije i da prevazilaze sva ograničenja u životu.

Najnoviji Honor pametni telefon demonstrira smeo stav brenda i karakterističan dizajna kroz svoje izuzetne tehnologije, upečatljiv minimalistički dizajn i sofisticiranu izradu. Prilikom izrade Honor 8x telefona korišćen je naučni pristup estetici, pa tako ovaj telefon ima pravu ravnotežu između funkcionalnosti i lepote, koja je neuporediva na tržištu.

Honor 8X nudi neverovatne performanse i korisničko iskustvo, ali po pristupačnoj ceni. A to korisničko iskustvo pretvara u vrhunski doživljaj, pristupačan za sve veći broj ljudi, čime je u svet mobilnih telefona uneta velika promena. Honor 8X ima sav potencijal da postane pametni telefon sa najboljim odnosom cene i kvaliteta u 2018. godini.