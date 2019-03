HONOR 8X dostigao 10 miliona prodatih uređaja

Kompanija HONOR, vodeći brend pametnih telefona kada je u pitanju prisustvo na internetu, objavila je danas da je model HONOR 8X dostigao izvanredne prodajne rezultate, sa preko 10 miliona prodatih uređaja širom sveta. Predstavljen u oktobru 2018. godine, HONOR 8X korisnicima obezbeđuje vrhunske karakteristike, kao što su 6,5-inčni FullView ekran sa odnosom ekrana prema kućištu od 91 odsto i chip-on-film (COF) tehnologija, uz niz najnovijih opcija.

HONOR nastavlja da pomera granice, nastojeći da korisnicima pruži karakteristike vrhunskog nivoa po veoma pristupačnim cenama. HONOR 8X napravljen je od metalnog okvira, opremljen naprednom COF tehnologijom i patentiranim dizajnom antene, dok je zadnja strana njegovog kućišta obložena 2.5D aurora staklom sa dvostrukom teksturom, čime je korisnicima obezbeđen atraktivan i prijatan dizajn telefona uz veliku udobnost prilikom njegovog korišćenja.

HONOR 8X nudi više od sjajnog prikaza na izvanrednom 6,5-inčnom ekranu. Ovo je takođe prvi pametni telefon opremljen novom generacijom režima koji ne zamara oči, a koji poseduje TüV Rheinland sertifikat. Kada je u pitanju kamera telefona, treba istaći da HONOR 8X poseduje dual kameru sa sočivom od 20MP + 2MP, kao i prednju kameru od 16MP koja koristi veštačku inteligenciju (AI) kako bi unapredila kvalitet fotografija i korisnicima obezbedila impresivno fotografsko iskustvo.

Osmojezgarni Kirin 710 čipset obezbeđuje odlične performanse na telefonu HONOR 8X, dok uz 128GB skladišnog prostora i podrškom za microSD karticu kapaciteta do 400GB, čak i napredni korisnici mogu biti bezbrižni kada je u pitanju skladištenje materijala na ovom pametnom telefonu. HONOR 8X takođe karakteriše pametna tehnologija za uštedu energije, koja bateriji impresivnog kapaciteta od 3750mAh omogućuje da radi bolje i traje duže.

Džordž Žao (George Zhao), predsednik kompanije HONOR, ovom prilikom je izjavio: „Veoma smo ponosni na 10 miliona prodatih uređaja HONOR 8X. Naši pametni telefoni osvajaju srca korisnika širom sveta, a HONOR 8X prednjači u tome, budući da predstavlja veliki skok napred u tehnologiji i estetici dizajna. HONOR X serija predstavlja našu posvećenost isporuci najnovijih i najboljih funkcija po pristupačnim cenama.”