HONOR 9X od naredne nedelje dostupan u Srbiji

Kompanija HONOR danas je objavila da će njen najnoviji model pametnog telefona, HONOR 9X, od naredne nedelje biti dostupan na tržištu Srbije. Najnovijeg člana popularne “X” serije karakterišu odlične performance, atraktivan dizajn i fantastične fotografske mogućnosti.

Opremljen trostrukom kamerom rezolucije 48MP i HONOR FullView ekranom dijagonale 6.59 inča, ovaj pametni telefon nudi korisnicima fantastično iskustvo i performanse po pristupačnoj ceni. HONOR 9X će biti dostupan kod maloprodajnih partnera po ceni od 33.990 RSD, dok će se kod mobilnih operatera u ponudi naći do kraja novembra.

Fantastične fotografske mogućnosti

Predstavljanje HONOR 9X telefona simbolizuje posvećenost brenda cilju da korisnicima širom sveta obezbedi pametni telefon vrhunskog kvaliteta, po pristupačnoj ceni. HONOR 9X, opremljen trostrukom zadnjom kamerom rezolucije 48MP, sa otvorom blende f/1.8 i senzorom veličine ½ inča, omogućuje korisnicima da uhvate svaki svoj nezaboravni trenutak kroz kristalno čiste fotografije. Pomoću naprednih AI algoritama, njegov AIS Super Night Mode režim u stanju je da kreira fotografije fantastičnog kvaliteta, čak i u uslovima slabog osvetljenja, dok širokougaona kamera sa uglom pokrivenosti od čak 120° pomaže korisnicima da sačuvaju svaki panoramski predeo, bez gubitka detalja.

FullView ekran uz očaravajući dinamički „X“ dizajn

Prednju stranu HONOR 9X telefona karakteriše impresivni FullView ekran dijagonale 6.59 inča, za čiju izradu je korišćena tehnologija koja podrazumeva odsustvo bilo kakvog „ureza“ (notch) koji bi mogao da ometa korisnika prilikom gledanja sadržaja i korišćenja telefona. U pitanju je jedan od najvećih LCD ekrana na HONOR pametnim telefonima, pri čemu ekran zauzima čak 91 odsto prednje površine telefona.

Kao dodatak izvanrednog ekrana, HONOR je takođe postavio nove standarde u oblasti dizajna. Inspirisana dijamantima, zadnja strana HONOR 9X telefona izrađena je od panela koji su precizno isečeni dijamantima, a koji se presijavaju na svetlosti i daju telefonu prepoznatljiv dinamički dizajn u obliku slova „X“. Kako bi zadovoljio estetske kriterijume i najzahtevnijih korisnika, HONOR 9X je dostupan u safirno plavoj boji, kao i u svedenijoj ponoćno crnoj varijanti.Neke od drugih bitnih karakteristika uređaja su:

Dualno 3D zakrivljeno staklu sa okvirom debljine 8,8mm

5mm ulaz za slušalice

USB Type-C konektor

Pop-up selfi kamera

Baterija kapaciteta 4.000 mAh

128GB internog skladišnog prostora, koji može biti proširen uz microSD karticu kapaciteta do 512 GB

„Kompanija HONOR ima cilj da uvek bude na čelu industrije kada su u pitanju inovacije i dizajn pametnih telefona, kako bi korisnicima obezbedila najprijatnije moguće iskustvo”, izjavio je Džorž Žao (George Zhao), predsednik kompanije HONOR. „Uvođenje novih tehnologija, kao što je veštačka inteligencija ili Internet stvari (IoT) u potpunosti menja način na koji korisnici žive. HONOR 9X, sa svojom fantastičnom kamerom, atraktivnim stilom i neprevaziđenim performansama, kreiran je u potpunosti za mlade i dinamične korisnike”.

Nosivi uređaji koji dopunjuju digitalni životni stil korisnika

Budući da nosivi uređaji zauzimaju sve veće mesto u svakodnevnom životu korisnika, kompanija HONOR je među vodećim kompanijama koje usvajaju nosive tehnologije kroz asortiman uređaja, naročito bežičnih slušalica i fitnes opreme. HONOR je nedavno unapredio svoju HONOR Band 5 fitnes narukvicu novim karakteristikama koje joj omogućuju da prati elemente kao što je nivo zasićenosti krvi kiseonikom (SpO2). U kombinaciji sa 24-časovnim praćenjem broja otkucaja srca, HONOR Band 5 će svakom korisniku pomoći da se bavi fizičkim aktivnostima optimalnije i bezbednije.

Džorž Žao (George Zhao) takođe je dodao: „Mi želimo da podstaknemo korisnike da praktikuju aktivni životni stil tako što će u svoju svakodnevnicu uključiti jednostavne vežbe. Kao tehnološki brend popularan među mladim korisnicima i omladinom, smatramo da je veoma bitno da našom tehnologijom omogućimo korisnicima da žive srećno i zdravo. Naši nosivi uređaji nude korisnicima atraktivan dizajn, ali pre svega predstavljaju njihove sofisticirane i pouzdane partnere za vežbanje.