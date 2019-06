HONOR jedan od sponzora 2. srpskog Red Bull Flugtag događaja

Kompanija HONOR danas je objavila da će biti jedan od glavnih sponzora drugog srpskog Red Bull Flugtag događaja, koji će biti održan za 9 dana, 23. juna na Adi Ciganliji. Može se reći da će naša prestonica biti privilegovana – biće domaćin jednom od samo osam globalnih događaja u 2019. godini iz Flugtag serije, verovatno najprepoznatljivijeg i najotkačenijeg događaja sa Red Bull pečatom.

Beogradski Red Bull Flugtag samo je jedan u nizu događaja na kojima su brendovi HONOR i Red Bull uspešno sarađivali, kako na regionalnom tako i na globalnom nivou. Posetioci će 23. juna na Adi Ciganliji, osim interesantnih i kreativnih letilica i ekipa, uživati u atmosferi za koju će biti zaduženi voditeljski trio, u sastavu Sara Jo, Ajs Nigrutin i Nikola Đuričko. Svi zainteresovani moći će da prate Flugtag u HONOR zoni, kao i da probaju neke od trenutno aktuelnih modela HONOR pametnih telefona. Takođe, u saradnji sa mobilnim operaterom Vip mobile, kompanija HONOR je spremila specijalnu ponudu za sve posetioce Red Bull Flugtag događaja – uz kupovinu svakog HONOR telefona, korisnici će dobiti i Honor Sport Band narukvicu*.

Red Bull Flugtag 2019 biće samo novi nastavak priče koja je počela 1992. godine u Beču, gde se prva letelica otisnula sa platforme. Od tada letenje nikada nije prestalo. Red Bull Flugtag podigao je svoju čuvenu platformu u preko 150 gradova širom planete, a prethodni događaj je 2013. godine u Beogradu okupio 37 maštovitih ekipa koji su se ohrabrili da polete i u vodu slete pred čak 150.000 ljudi. U odnosu na 2013. godinu, prijave su se utrostručile i po broju i po neverovatnim idejama. Na zvaničnom Red Bull Flugtag sajtu korisnici već sada mogu izabrati tim za koji će navijati, a njihove skice, članove posade i biografije mogu pogledati na redbullflugtag.rs.

Šta je zadatak učesnika? Oni moraju da sa duge piste polete u letelicama koje su napravili u garaži, bez motora, akumulatora i katapulta – oruđe su samo vetar, ljudska snaga i otkačenost. Pored kreativnosti, ocenjivaće se dužina leta i nastup na platfomi pre leta, a pored dobre zabave, cilj je i preleteti 78.64m, jer je to svetski rekord koji su 12. septembra 2013. godine postavili “Šaptači kokošaka” u Kaliforniji pred 110.000 ljudi.

Šta je zadatak posetilaca? Da se uz ovakvu pozivnicu zabave na beogradskom moru uz adrenalinski šou najhrabrijih i najmaštovitijih Flugtag ekipa.