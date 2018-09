Honor Magic 2 premijerno predstavljen na IFA sajmu u Berlinu

Tokom predstavljanja novog Honor Play mobilnog telefona, u okviru IFA sajma u Berlinu, gospodin Džordž Žao (George Zhao), predsednik kompanije Honor, neočekivano je prikazao Honor Magic 2, novi flagship telefon ovog brenda. Nadovezujući se na uspeh prve generacije Honor Magic telefona koji je predstavljen 2016. godine, Honor Magic 2 sada poseduje Magic Slide opciju, koja korisnicima obezbeđuje pravi full view ekran i istog trenutka aktivira AI svet samo jednim pokretom. Ovaj uređaj će takođe biti prvi Honor mobilni telefon koji će pokretati Kirin 980 procesor.

„Kada smo predstavili Honor Magic telefon pre dve godine, tek smo upoznali korisnike sa konceptom veštačke inteligencije (AI) u pametnim telefonima”, izjavio je gospodin Džordž Žao, predsednik kompanije Honor. „Prva generacija Honor Magic telefona predstavljala je uređaje koji su definisali jednu eru i uneli transformaciju u celu industriju.

Pored veštačke inteligencije, koja telefone čini zaista pametnim, potpuno zakrivljen dizajn Honor Magic telefona kao i podrška za snažno punjenje od čak 40W su postavili nove standarde i postali referentna tačka za dizajn svih mobilnih telefona. Mi smo pažljivo pratili razvitak svih ovih futuritičkih flagship telefona i industrije veštačke inteligencije, i tako je nastao Honor Magic 2”.

Uz veliku konkurenciju na svim globalnim tržištima, mnogi proizvođači mobilnih telefona se trude da unaprede korisničko iskustvo tako što će im ponuditi full view ekran. Međutim, većina njih, ako ne i svi ovi mobilni telefoni, zbog toga su „žrtvovali“ korisničko i fotografsko iskustvo. Njihov dizajn se fokusira isključivo na izgled ekrana i unapređenja u prikazu na ekranu, ali ne uspeva korisnicima da pruži pravu i konkretnu vrednost.

Nasuprot tome, inteligentna Magic Slide opcija na Honor Magic 2 telefonu je kreirana sa ciljem da obezbedi full view ekran bez kompromisa na drugim praktičnim funkcijama. Prednja kamera, koja je „sakrivena“ i ne zauzima prostor na ekranu, omogućuje gotovo 100% pokrivenosti telefona ekranom, čime je rešen izazov „ubacivanja“ kamere u dizajn telefona bez „notch“-a tj. zareza na vrhu ekrana. Ona obezbeđuje superiorno vizuelno iskustvo, uz značajnu udobnost i praktičnost koja daje novu vrednost mobilnom telefonu sa full view ekranom.

Potezom prevlačenja prsta preko vrha ekrana, korisnici istog trenutka mogu da aktiviraju opcije koje nudi veštčka inteligencija. Ova inovacija u dizajnu je zasnovana na ergonomiji.

Pored ovog revolucionarnog dizajna, Honor Magic 2 je prvi Honor pametni telefon koji pokreće Kirin 980 procesor, čime se oslobađaju neverovatne performanse koje nudi veštačka inteligencija, i čime se podiže lestvica kada su u pitanju korisničko iskustvo i performanse mobilnih telefona.

Štaviše, novi Magic 2 telefon dolazi sa 40W Magic Charge punjačem za maksimalno brzo punjenje. Radi dodatne bezbednosti, obezbeđeno je 15 slojeva zaštite koji su ugrađeni u telefon. Telefon može automatski da identifikuje bateriju, kabl i punjač, i samo kada su sva tri dela identifikovana kao bezbedna, super brzo punjenje može da počne.

Uz premijerno predstavljanje u Nemačkoj, Honor Magic 2 bi trebalo da bude glavni flagship telefon brenda koji je predstavljen na jednom velikom tehnološkom događaju, i demonstrira poverenje koje kompanija ima u ovaj najnoviji model. U prvoj polovini 2018. godine, kompanija Honor je zabeležila rekordno povećanje od čak 150% u poređenju sa prethodnom godinom, kada je u pitanju međunarodna prodaja, van teritorije Kine. Nakon nedavnog predstavljanja Honor 10 i Honor Play telefona, Honor Magic 2 će nastaviti da doprinosi ostvarenju cilja kompanije Honor, a to je da bude među prvih 5 brendova mobilnih telefona za tri godine.