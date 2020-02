HONOR Magic Watch 2 novi pametni sat koji može da izdrži i do 14 dana rada

Kompanija HONOR, jedan od najvećih brendova pametnih telefona i uređaja, objavila je danas početak prodaje svog najnovijeg pametnog sata, HONOR Magic Watch 2, na tržištu Srbije. HONOR Magic Watch 2 pokreće Kirin A1 procesor, a neke od njegovih najinteresantnijih karakteristika su praćenje otkucaja srca, praćenje putanje, brzine ili udaljenosti korisnika pri aktivnostima na otvorenom, brojni fitnes režimi, praćenje kvaliteta sna, nivoa stresa, reprodukcija muzike, kao i baterija kapaciteta i do 14 dana rada. HONOR Magic Watch 2 dostupan je kod mobilnog operatera Telenor po ceni od 25.440 RSD, kao i kod maloprodajnih partnera, po ceni od 29.990 RSD.

Idealan za svakodnevno korišćenje ili za ljubitelje fitnesa

HONOR Magic Watch 2 predstavlja savršenu kombinaciju estetski privlačnog aksesoara za svakodnevnu upotrebu i pouzdanog fitnes partnera. U skladu sa tim, ovaj pametni sat poseduje čak 15 različitih fitnes režima, ima mogućnost reprodukcije muzike, kao i obavljanja poziva, a uz sve to, njegova baterija ima kapacitet i do 14 dana rada u određenim uslovima korišćenja. Međutim, pored toga, HONOR Magic Watch 2 opremljen je tehnologijama koji korisniku omogućuju da svakog dana prati broj otkucaja srca, kvalitet sna, nivo stresa, i brojne druge korisne parametre.

Ljubiteljima sporta, HONOR Magic Watch 2 takođe će biti veoma interesantan, budući da ima sposobnost preciznog određivanja geolokacije korisnika, bilo da je reč o običnoj šetnji ili vežbanju u teretani. Takođe, za njih su obezbeđeni i brojni režimi za vežbanje, uključujući vožnju bicikla unutra i spolja, trčanje, hodanje, planinarenje, plivanje i drugi. Pored toga, prisutno je i 13 različitih treninga za trčanje, od početničkog do naprednog, pa tako korisnici mogu konstantno da unapređuju svoje treninge i ispravljaju greške. Čak i uz maksimalno opterećenje sata, baterija će izdržati gotovo celu radnu nedelju, bez potrebe za dodatnim punjenjem.

Svi podaci i parametri koji su korisnicima dostupni nakon određene aktivnosti ili treninga mogu im pomoći da prevaziđu sebe, poboljšaju svoje rezultate, zdravlje i kvalitet života. Ono što je takođe veoma interesantno za sve ljubitelje sporta – virtuelni trener će nakon svake fizičke aktivnosti preporučiti neophodno vreme za oporavak, budući da je zdravlje i bezbednost korisnika na prvom mestu..

„Lica“ prema raspoloženju korisnika

Zahvaljujući brojnim opcijama za dizajn „lica“ tj. ekrana sata, korisnici imaju mogućnost da prilagode izgled sata svojim idejama ili trenutnim raspoloženjem. Takođe mogu dodati i fotografije članova porodice, prijatelja, partnera ili kućnih ljubimaca. U okviru aplikacije HUAWEI Health, korisnici mogu postaviti fotografije koje žele preko opcije „bookmark My Faces“ i odabirom fotografija iz galerije, i na taj način kreirati potpuno personalizovan izgled svog pametnog sata.

Za sport i opuštanje

Pametni sat HONOR MagicWatch 2 dolazi u 2 veličine, 46 i 42 milimetra, kao i u dve varijante – sa braon kožnim kaišem* i crnim sportskim kaišem. Veći sat od 46 mm poseduje bateriju koja može raditi i do 14 dana, u određenim uslovima, dok manji sat može izdržati oko nedelju dana bez punjenja. Pored toga, kaiš na HONOR Magic Watch 2 satu skida se veoma jednostavno, pa tako korisnici mogu poručiti kaiševe sa različitim dizajnom i praktično imati drugi izgled sata za svaku priliku.

Uparivanje sa mobilnim telefonom

Nakon preuzimanja najnovije verzije mobilne aplikacije HUAWEI Health sa Google Play prodavnice Huawei App galerije, neophodno je da korisnici registruju HUAWEI ID i aktiviraju Bluetooth konekciju na telefonu. Sat se pokreće dužim zadržavanjem dugmeta na vrhu. Nakon toga, neophodno je da korisnici otvore mobilnu aplikaciju HUAWEI Health i u desnom gornjem uglu odaberu opciju „Add“, zatim izaberu svoj sat i selektuju opciju „Pair“

Pozivanje bez mobilnog telefona

Nakon povezivanja pametnog sata sa mobilnim telefonom korisnici bez problema mogu obavljati telefonske pozive do 50 metra udaljenosti od telefona, ili pomoću Bluetooth slušalica ili pomoću integrisanog zvučnika na HONOR MagicWatch 2 pametnom satu (na verziji od 46 mm). Korisnici takođe mogu dodati svoje omiljene kontakte radi lakšeg pozivanja.