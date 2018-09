Honor Play osvojio priznanje „Best of IFA 2018” za najbolji uređaj na ovogodišnjem IFA sajmu u Berlinu

Honor, brend mobilnih telefona namenjenih mladim i inovativnim ljudima, osvojio je brojne nagrade na ovogodišnjem IFA sajmu u Berlinu sa svojim novim mobilnim telefonom Honor Play, koji je okarakterisan kao „neverovatno brz i neverovatno pametan“. Prvi premijum gejming uređaj kompanijie Honor dobio je pohvale za GPU Turbo i brojne pametne dodatne opcije, kao što je AI vibracija i 6,3-inčni ekran sa „zarezom“ na vrhu, koji obezbeđuje izuzetno gejming iskustvo.

Na IFA sajmu u Berlinu, Honor Play je osvojio devet nagrada, koje su mu dodelile najveće svetske redakcije koje prate novosti u ovoj industriji, kao što je nagrada „Best of IFA 2018″ za najbolji uređaj na sajmu, koju su dodelile redakcije kao što su Android Headlines, Digital Trends, Pocket-lint, T3, kao i Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android i Technobuffalo. Android Headlines pohvalio je superiorne performanse telefona Honor Play kao i njegovu pristupačnu cenu, dok je Digital Trends prepoznao izuzetan kvalitet grafike i ozbiljno pametnu AI kameru.

Pocket-lint je pohvalio Honor Play za grafičke performanse koje pruža GPU Turbo i njegovu pristupačnu cenu. Sa druge strance, urednici redakcije T3 pohvalili su njegovu brzinu, 6,3-inčni FHD+ ekran i hardver i softver koji su prilagođeni za gejmere i njihovo iskustvo. Ovaj uređaj takođe je dobio pohvale redakcije Ubergizmo kada je u pitanju njegov Kirin 970 procesor i GPU Turbo, za koje navode da obezbeđuju izvanrede performanse po prihvatljivim cenama.

Gear Diary preporučuje gejmerima da kupe Player Edition verziju ovog telefona zbog njegovog atraktivnog dizajna, dok se redakcija Geek Spin pohvalila Honor Play zbog njegovih fantastičnih performansi, praktičnim i sveobuhvatnim dodatnim ocpijama i pristupačnosti. Talk Android i Technobuffalo takođe su primetili superiorne performanse Honor Play telefona i takođe mu dodelile priznanje „Best of IFA 2018”.

Pored priznanja koje je osvojio tokom IFA sajma, Honor Play je dobio više od 6 različitih preporuka brojnih svetski priznatih redakcija, kao što su „Digital Trends Recommended Product”, „Expert Reviews Recommended”, „Editor’s Choice” redakcije Pocket-lint, priznanje za najbolji gejming telefon (Best Gaming Phone) redakcije T3, kao i priznanja „Tech Advisor Recommended” i „Trusted Reviews Recommended”.

Dostupnost Honor Play telefona omogućiće mladim ljudima neprevaziđeno gejming iskustvo kao i 24-časovno „Always on“ multimedijalno iskustvo. Prilikom globalnog predstavljanja na IFA sajmu prikazane su 2 vodeće tehnologije u industriji mobilnih telefona, kako gejmerima tako i običnim korisnicima: GPU Turbo kompanije Honor, koji drastično unapređuje efikasnost grafičkih i procesorskih jedinica, kao i naprednu tehnologiju kamere zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

“Ponosni smo na veliku podršku medija kao i na podršku u širom brojnih različitih tržišta. Honor Play nudi mladim ljudima ono što oni zapravo traže u jednom mobilnom telefonu, a to je impresivno gejming i multimedijalno iskustvo. Ovo priznanje potvrđuje da je Honor Play gejming telefon koji je ova industrija čekala”, izjavio je Džordž Žao (George Zhao), predsednik kompanije Honor.

Predstavljen u avgustu u Berlinu, Honor Play je telefon iz srednje kategorije sa izuzetnim performansama koje mu obezbeđuje GPU Turbo, revolucionarna tehnologija za obradu grafike koja zadovoljava potrebe mladih gejmera, koji žele „neverovatno brz“ procesor i grafiku uz smanjenu potrošnju energije. Honor Play takođe poseduje veliki 6,3-inčni FullView ekran sa odnosom ekran-kućište od čak 89%, kao i bateriju kapaciteta 3750 mAh koja obezbeđuje najmanje 4,5 sati gejminga.

Preporučena maloprodajna cena u Evropi za model Honor Play iznosiće €329, a biće dostupan na veb sajtu HiHonor.com za globalna tržišta, uključujući Zapadnu Evropu (Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Španija), region Centralno-istočne Evrope i Skandinavije, Bliski Istok, Rusiju, Indiju i Azijsko-pacifički region.