Globalni tehnološki brend HONOR najavio je danas da će modeli pametnih telefona HONOR 20, HONOR 20 PRO, HONOR View 20 i HONOR 9X (EMUI10.0) dobiti najnovije ažuriranje Magic UI 3.0 počevši od 10. marta 2020. godine.

Ažuriranjem Magic UI 3.0 korisničkog interfejsa, zasnovanog na Android telefonima, korisnici će dobiti estetski prijatan UX dizajn sa nizom prilagođenih funkcija za stvaranje jedinstvenog, sveobuhvatnog, inteligentnog živog ekosistema za mlade korisnike širom sveta. Ovaj napredni softver pomeriće granice u oblasti fotografije, performansa i bezbednosti na brojnim HONOR pametnim uređajima.

Potpuno novi UX dizajn sa komfornim (comfort) ili tamnim (dark) režimom

Uređaji sa ažuriranim sistemom dobiće potpuno novi izgled, naročito u „dark“ režimu, koji će u velikoj meri unaprediti korisničko iskustvo. Istraživanjem koje je sprovela kompanija HONOR, ustanovljeno je da se pomoću ovog ažuriranja ostvaruje optimalan vizuelni kontrast između teksta i pozadine, čime je olakšano čitanje i smanjen zamor očiju. Pored toga, saturacija boja je podešena tako da obezbedi veću konzistenciju između normalnog i „dark“ režima.

Poboljšani vizuelni elementi za podršku povratnim informacijama

Pomoću Magic UI 3.0 korisničkog interfejsa, korisnici mogu očekivati brže i lakše povratne informacije dok koriste svoj pametni telefon. Novim ažuriranjem omogućen je gladak prelaz između aplikacija, kao i prisustvo animacija na ekranu koje olakšavaju korišćenje. Kada korisnici pređu prstom prema gore da bi minimizirali aplikaciju, na ekranu se pojavljuje animacija koja prati njihov potez prstom, i na taj način pojednostavljuje korisničko iskustvo.

Besprekorno iskustvo pametnog ekosistema uz povezivanje različitih uređaja

Jedan od ciljeva kompanije HONOR jeste izgradnja besprekornog ekosistema i jačanje sveobuhvatne IoT strategije „1 + 8 + N“, pri čemu nova verzija Magic UI 3.0 korisničkog interfejsa doprinosi ovom cilju tako što značajno olakšava međusobnu interakciju različitih uređaja i omogućuje povezivanje mobilnih telefona sa laptopovima (na modelima HONOR View 20, HONOR 20 i HONOR 20 PRO). Jednostavnim uključivanjem NFC funkcije i Wi-Fi mreže na pametnim telefonima i uparivanjem sa laptopom preko Bluetooth konekcije ili QR koda, korisnici mogu preneti slike i datoteke, kao i reprodukovati muziku, bez ikakvih problema.

Profesionalna fotografija u pokretu sa prilagođenim svojstvima

Pored poboljšanja koja se odnose na UX dizajn, korisnicima je omogućeno i poboljšano fotografsko iskustvo kroz ažuriranja kamere. Na primer, oni sada mogu primeniti različite filtere već prilikom pravljenja fotografije. Aplikacija za kameru sada ima moderniji izgled sa vidljivijom trakom za zumiranje, kako bi korisnici lakše prilagodili stepen uvećanja fotografija. Pored toga, Magic UI 3.0 unapređuje i proces pravljenja video snimaka pomoću opcija kao što su pomoćna „mreža“ za pravljenje boljih kadrova, pokazivač horizontalnog nivoa i tajmer.

Vrhunske performanse uz visok stepen sigurnosti

Najnovije softversko ažuriranje za HONOR pametne uređaje podrazumeva značajno unapređene performanse u bezbednom i povezanom okruženju. Svi uređaji ažurirani na Magic UI 3.0 biće zaštićeni putem samorazvijenog operativnog sistema Trusted Execution Environment. Na taj način, uređaji će imati najviši tepen bezbednosti uz CC EAL5 + sertifikat, koji predstavlja najviši nivo bezbednosnog sertifikata za perativne sisteme na pametnim uređajima.

Osetljive operacije poput plaćanja i autorizacije prolaziće kroz ovaj izolovani, sigurni sistem kako bi presretanje i krađa podataka i novca bili sprečeni. Pomoću podešavanja veze, prenosa podataka i skladištenja podataka, garantovana je privatnost i bezbednost uređaja u ovom zaštićenom okruženju.