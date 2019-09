Honor predstavlja novu AI aplikaciju za osobe sa oštećenim vidom

Jedan od najpopularnijih brendova pametnih telefona, kompanija HONOR, danas je najavila novu aplikaciju „PocketVision“, koja koristi moć veštačke inteligencije i pomaže osobama koje imaju oštećen vid. Kompanija je takođe predstavila i novu strategiju za Internet stvari (Internet of Things).

Ovi noviteti, objavljeni na ovogodišnjem IFA sajmu u Berlinu, predstavljaju posvećenost kompanije ostvarivanju svojih ciljeva, pre svega kreiranju inovativnih tehnologija koje će pomoći korisnicima da vode jednostavnije, prijatnije i povezanije živote.

Najnoviji i najbolji telefon brenda HONOR, HONOR 20 PRO, takođe je dobio novu boju nazvanu „Icelandic Frost”, ali i softversko ažuriranje sa automatskim ISO podešavanjima u zavisnosti od osvetljenja i okruženja, kao i beta verziju EMUI 10.0/Magic 3.0 korisničkog interfejsa.

„U kompaniji HONOR, posvećeni smo iskorišćavanju tehnologije za društveno dobro, i želimo korisnicima da omogućimo da žive inteligentno i holistički”, izjavio je Sam Juan (Sam Yuan), potpredsednik kompanije HONOR za region Evrope. „Veoma smo uzbuđeni što ćemo predstaviti PocketVision aplikaciju na HONOR 20 i HONOR 20 PRO modelima, čime ćemo osobama sa ostećenim vidom pomoći da žive nezavisnije i kvalitetnije. Uz fantastične AI mogućnosti i novi EMUI 10.0/Magic 3.0 korisnički interfejs na HONOR 20 Pro telefonu korisnicima će biti omogućeno napredno i inteligentno iskustvo, a „Icelandic Frost“ boja će učiniti da njihov telefon bude u centru pažnje gde god da se nalaze.”

Na ovogodišnjem IFA sajmu, HONOR je predstavio PocketVision aplikaciju, aplikaciju koja koristi moć HONOR 20 i HONOR 20 PRO telefona, kao i njihove AI četvorostruke kamere, kako bi pomogla korisnicima sa oštećenim vidom da čitaju dokumenta, menije i druge tekstualne sadržaje bez poteškoća. Aplikaciju je kreirala kompanija Eyecoming, pri čemu ona koristi najsavremeniju HONOR tehnologiju, uključujući glavnu kameru na HONOR 20 PRO telefonu od 48MP, telefoto kameru od 8MP i Kirin 980 procesor. Na taj način PocketVision aplikacija korisnicima omogućuje tri ključna režima rada, kao što su prebacivanje teksta u audio zapis, uveličavanje teksta i režim negativne fotografije, kako bi im pomogla da čitaju jasnije i jednostavnije. Sa ciljem podizanja svesti o preprekama sa kojima se slepi i slabovidi ljudi suočavaju, kompanija HONOR sklopila je partnerstvo sa Kraljevskim nacionalnim institutom za slepe osobe (RNIB), koji pruža podršku ljudima sa oštećenim vidom. Korisnici mogu preuzeti PocketVision aplikaciju besplatno preko Huawei AppGallery aplikacije, a ona je u ovom trenutku dostupna na engleskom, portugalskom, nemačkom, španskom, italijanskom i kineskom jeziku.

HONOR 20 PRO: Nova boja i ažuriranje softvera

HONOR je takođe predstavio i novu boju za model HONOR 20 PRO, pod nazivom „Icelandic Frost“, inspirisanu neverovatnom Jokulsarlon lagunom glečera na Islandu. Uz dinamički holografski dizajn, „Icelandic Frost“ boja na HONOR 20 PRO telefonu oslikava čudesnu prirodu lagune glečera i ledene bregove koji se presijavaju na suncu, stvarajući vizuelni efekat dijamanta koji sija. Pored toga, novi EMUI 10.0/Magic 3.0 korisnički interfejs (beta verzija) biće dostupan u četvrtom kvartalu, a kroz ovo ažuriranje korisnici će moći da uživaju u potpuno novoj Morandi paleti boja koja će im omogućiti da na korisničkom interfejsu izaberu boju koja im savršeno odgovara. Novi dark režim će takođe biti dostupan, sa ciljem da smanji napor i zamor očiju prilikom gledanja u ekran telefona. To će HONOR 20 i HONOR 20 PRO učiniti estetski privlačnijim i prijatnijim za korišćenje.

HONOR 20 PRO nastavlja da dobija pozitivne ocene medija i stručnjaka iz mobilne industrije. Na DxOMark testu osvojio je 111 poena, što predstavlja zlatni standard za kvalitet kamere. Ovaj model nedavno je dobio i EISA priznanje „Lifestyle Smartphone 2019 – 2020“.

Nova IoT strategija kompanije HONOR

Sa ciljem da kreira povezaniji i inteligentniji svet za korisnike, kompanija HONOR istakla je svoju IoT strategiju koju je nazvala „1+8+N”, a što se odnosi na jedan HONOR pametni telefon, 8 kategorija pametnih kućnih uređaja i širok spektar pratećih proizvoda partnera. HONOR Band 5, vrhunska fitnes narukvica, deo je ove IoT ponude, po preporučenoj maloprodajnoj ceni od oko 30 EUR.

Pristupačna cena podrazumeva da svako može imati nosivi uređaj koji može precizno izmeriti otkucaje srca, voditi računa o kvalitetu korisnikovog sna, beležiti rezultate treninga i generalno pomoći korisnicima da vode zdrav život. Na Huawei Developer konferenciji prethodnog meseca, HONOR je predstavio svoj prvi pametni televizor, HONOR Vision, opremljen inteligentnim čipsetovima koje je kreirala kompanija HONOR – Honghu 818 čipset, NPU čipset za AI kameru, kao i najsavremeniji čipset za Wi-Fi.

„HONOR je tehnološki brend koji vole mladi ljudi širom sveta, i mi težimo tome da nas korisnici percipiraju kao moderan i savremeni brend koji podstiče mlade ljude da prate svoju strast i uživaju u životu”, izjavio je Džordž Žao (George Zhao), predsednik kompanije HONOR. „Opremljen najsavremenijim hardverom i softverom, HONOR ima kapacitet za razvoj čitavog spektra inovativnih proizvoda, uključujući pametne telefone i uređaje za pametno domaćinstvo, i na pravom smo putu da ostvarimo našu, kao i viziju naših korisnika, a to je da im obezbedimo najbolje i najinovativnijie korisničko iskustvo.”