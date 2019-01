Honor prikazao View20 na CES 2019 sajmu

Kompanija HONOR, jedan od vodećih brendova pametnih telefona, danas je na CES 2019 sajmu prikazala svoj najnoviji pametni telefon, HONOR View20, koji donosi napredne karakteristike, uključujući 48MP zadnju kameru sa AI Ultra Clarity tehnologijom, 3D TOF kameru, All-View ekran i čipset visokih performansi, koji očekuju najzahtevniji potrošači.

HONOR je od svog osnivanja postigao eksplozivan rast. U 2017. godini, HONOR je postao vodeći e-brend pametnih telefona u Kini, a brend je proširio svoje poslovanje i prisustvo širom sveta. Njegova međunarodna prodaja je značajno porasla tokom protekle godine. Uz novi brending, koji je prisutan od početka 2019. godine, kompanija HONOR je stvorila vezu među mladim ljudima širom sveta, kreirala uravnoteženu i energičnu zajednicu i podstakla mlade ljude da razmenjuju ideje i ostvaruju svoje snove.

„Kao vodeći e-brend, misija kompanije HONOR je da stvori inteligentan svet osmišljen tako da zadovolji sve potrebe mladih ljudi“, izjavio je gospodin Džordž Džao (George Zhao), predsednik kompanije HONOR. „Cilj HONOR-a je da raste i dođe do novih tržišta, kako bismo fanovima širom sveta mogli da obezbedimo neprikosnovenu tehnologiju, bogatija i raznovrsnija životna iskustva i izuzetan stil.“

HONOR View20 – vrhunski pametni telefon bez premca, sa naprednim karakteristikama

HONOR View20 predstavlja najnoviji ulazak kompanije na tržište „flagship“ uređaja, donoseći vrhunske tehničke performanse i podižući dizajn i stil na viši nivo. Vrhunski pametni telefon opremljen je 48MP zadnjom kamerom visoke definicije, po prvi put viđenom u svetu mobilnih telefona.

Naprednu 48MP kameru pokreće veštačka inteligencija (AI) i u stanju je da napravi neverovatne fotografije. Novi 48MP AI Ultra Clarity režim može kombinovati više 48MP fotografija u jednu 48MP fotografiju, stvarajući, na taj način, fotografiju neprevaziđene jasnoće i čistoće.

HONOR View20 takođe poseduje i naprednu 3D zadnju kameru, koja ima sposobnost da skenira i prepoznaje objekte u realnom svetu. Algoritam za AI i 3D modeliranje omogućava niz korisnih i zanimljivih aplikacija, od toga da vaše telo postane tanje na fotografijama i video snimcima, do igranja igrica koristeći pokrete ili čak računanje broja kalorija u hrani.

Ekstremne performanse uz najnovije tehnologije

HONOR View20 je prvi model na inostranim tržištima koji je opremljen naprednim 7nm Kirin 980 AI čipsetom sa dual NPU, GPU Turbo 2.0 koji u značajnoj meri poboljšava grafičke performanse, kao i baterijom od 4000 mAh sa SuperCharge opcijom.

Kirin 980 čipset karakteriše 75 odsto poboljšanje brzine u performansama jednog jezgra u poređenju sa prethodnom generacijom. Kirin 980 takođe sadrži i Mali-G76 GPU, što mu omogućuje poboljšanje performansi za 46 odsto. Performanse HONOR View20 telefona značajno su unapređene, dok je potrošnja energije smanjena za 58 odsto, obezbeđujući revolucionarni napredak u korisničkom iskustvu.

Uz veliku potražnju korisnika za snagom, koju HONOR View20 donosi, inženjeri u kompaniji Honor su razvili inovativnu tehnologiju pod nazivom „The NINE Liquid Cooling“, koja predstavlja veoma efikasan sistem za tečno hlađenje i obezbeđuje kvalitetnije rasporostranjivanje toplote neophodne za vrhunske performanse.

Telefon je takođe opremljen prednjom kamerom od 25MP integrisanom u ekran. Inovativni All-View ekran pruža nezaboravan doživljaj gledanja i zapanjujući odnos ekran-kućište od 91,8 odsto.

HONOR View20 karakteriše specijalna tehnika koja omogućava da svetlost prođe i dođe do prednje kamere bez ikakvih problema. Inženjeri u kompaniji HONOR koristili su napredni držač, koji ima dizajn sličan tamponu, za precizno postavljanje prednje kamere ispod izuzetno malog transparentnog otvora veličine 4.5mm na ekranu. Takođe je korišćen odgovarajući materijal za povezivanje ekrana kako bi bilo sprečeno da svetlost koju emituje ekran ulazi u kameru, čime je omogućeno kreiranje najboljih mogućih fotografija na ovom pametnom telefonu.

Gospodin Džordž Džao (George Zhao) takođe je izjavio: „HONOR View serija donosi inovativnu tehnologiju i vrhunske performanse korisnicima. Sa HONOR View20, pomeramo granice onoga što je moguće na flagship telefonima. Izuzetno smo ponosni na View20, koji predstavlja divan spoj inovacija, moći i funkcija, telefon koji hrabro naglašava našu reputaciju i posvećenost izradi elegantnog dizajna. ”

Nova generacija dizajna i estetike

Posmatrajući iz perspektive dizajna, HONOR View20 je prvi pametni telefon koji koristi naprednu tehnologiju nanolitografije kako bi razvio nevidljivu nano teksturu na telu telefona. Četvrta generacija nano-vakuumskog sloja i nevidljive aurora teksture stvara živopisan i dinamičan gradijent boje u obliku slova V, sa blistavim efektom, razbijajući kalup tradicionalnih pametnih telefona kada su u pitanju dimenzije i stil.

Ogroman uspeh najnovijih pametnih telefona kompanije HONOR, kao i brz rast popularnosti brenda, podstaknuti su neprekidnom posvećenošću kompanije da korisnicima pruža inovacije i drugačiji dizajn u odnosu na druge proizvođače industriji, čime brend nastavlja da osvaja brojna priznanja širom sveta.