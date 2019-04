HONOR View20, kombinacija stila i visokih performansi

Kompanija HONOR predstavila je početkom 2019. godine svoj novi telefon, Honor View20, koji je osvojio brojna priznanja i pohvale tehnološke zajednice, kako za jedinstven dizajn tako i za performanse koje zadovoljavaju potrebe i najzahtevnijih korisnika.

Uz veliki ekran i inovativni dizajn prednje kamere koja je ugrađena u sam ekran, elegantno dizajnirano kućište i kameru od 48 megapiksela, HONOR View20 poseduje sve ono što čak i najzahtevniji korisnici traže u jednom vrhunskom mobilnom uređaju. Međutim, u današnje vreme performanse takođe moraju biti praćene i atraktivnim dizajnom.

Prilikom dizajniranja HONOR View20 telefona korišćene su brojne inovativne i revolucionarne tehnologije koje su mu obmogućile da korisnicima pruži neprevaziđene performanse i postavi nove standarde u svetu mobilnih telefona.

Čista elegancija u atraktivnom kućištu od 6,4 inča

HONOR View 20 bez sumnje karakterišu vrhunske performanse, ali to nije jedini kvalitet koji ovaj telefon izdvaja od drugih. Njegovo integrisano 3D zakrivljeno kućište, koje predstavlja savršenu kombinaciju metala i stakla, ima karakterističan dizajn sa zadnje strane koji korisnike ne ostavlja ravnodušnim – refleksiju u obliku slova „V“ koje se vidi pod određenim uglovima.

Brojni stručnjaci opisali su dizajn HONOR View20 telefona kao čistu, do sada neviđenu, lepotu, a složili su se sa činjenicom da on kod korisnika stvara nezaboravno, intrigantno i neprevaziđeno iskustvo.

7nm Kirin 980 AI čipset i Dual NPU: Veći stepen inteligencije i bolje performanse

HONOR View20 je opremljen naprednim Kirin 980 čipsetom, koji predstavlja kombinaciju najnovijih tehnoloških inovacija i AI mogućnosti, kako bi korisnicima obezbedio impresivne performanse na njihovom mobilnom uređaju. Kirin 980 omogućuje procesoru telefona da se prilagodi zahtevnim, umerenim i blagim opterećenjima tako što smanjuje potrošnju energije u odnosu na opterećenje, čime korisnicima obezbeđuje duže trajanje baterije a istovremeno i superiorne performanse.

Sistem tečnog hlađenja

U današnje vreme, veliki broj korisnika koristi svoj pametni telefon za gejming i druge zahtevne operacije. Međutim, bilo da su u pitanju video igrice, muzika, video, ili neki drugi sadržaj, pregrevanje često zna da bude jedna od glavnih briga korisnika. Kako bi rešili ovaj problem, inženjeri iz kompanije HONOR kreirali su inovativni sistem za tečno hlađenje koji na efikasan način smanjuje toplotu i obezbeđuje bolje performanse.

Sistemi za tečno hlađenje nisu nikakva novosti i korišćeni su u PC računarima decenijama unazad. Međutim, implementacija ovakvog sistema u kompaktnu i malu jedinicu kao što je pametni telefon je uvek predstavljao najveći izazov za inženjere, do ovog trenutka.

Wi-Fi dizajn sa trostrukom antenom: Kvalitetnija konekcija za gejming i svakodnevno korišćenje

HONOR View20 poseduje novu Wi-Fi tehnologiju sa trostrukom antenom koja rešava probleme slabe Wi-Fi konekcije tokom igranja video igrica. Budući da ova tehnologija podrazumeva korišćenje tri antene na taj način se sprečava ometanje signala prilikom karakterističnog držanja mobilnog telefona u ruci tokom igranja video igrica. HONOR View20 ima centralnu antenu koja je postavljena sa zadnje strane telefona, dok se preostale dve antene nalaze na suprotnim ivicama telefona, čime se kreira sistema antena u obliku slova „V“.

Bilo da korisnici drže telefon horizontalno ili vertikalno, sistem konstantno prati kvalitet mrežnog signala i povezuje se na antene koje imaju najbolji domet, čime se optimizuju performanse telefona.

4,000 mAh baterija sa SuperCharge opcijom za punjenje

Zahvaljujući najmodernijem Kirin 980 čipsetu, potrošnja energije je smanjena za 58 odsto, iako su performanse telefona na znatno višem nivou. HONOR View20 dodatnu snagu crpi iz baterije kapaciteta 4,000 mAh, a pored toga podržava i 4.5V/ 5A brzo punjenje. Za samo 30 minuta, korisnici mogu da napune svoj telefon do čak 55 odsto kapaciteta baterije i bezbrižno ga koriste za svakodnevne aktivnosti.

Kada je telefon u potpunosti napunjen, on korisnicima obezbeđuje:

8GB memorije + 256 GB skladišnog prostora: Dovoljno i za najzahtevnije korisnike

Iako kamera visoke definicije od 48MP unapređuje i podiže kvalitet fotografija na viši nivo, to takođe znači da će fotografije zauzimati više prostora i memorije na samom telefonu. Budući da HONOR View20 poseduje memoriju kapaciteta 8GB, korisnicima će biti omogućen neometan rad bez isključivanja pozadinskih aplikacija i procesa. Sa druge strane, čak 256GB skladišnog prostora obezbediće prostor za veći broj fotografija, video snimaka i drugog saržaja.

GPU Turbo 2.0: Napredno ubrzanje grafike

Čipset koji poseduje HONOR View20 unapređen je revolucionarnom GPU Turbo 2.0 tehnologijom – vrhunskom hardver-softver integracijom i tehnologijom za ubrzanje grafike koje optimizuju mobilno gejming iskustvo.

Uz ove najnovije tehnologije, korisnici HONOR View20 telefona su u mogućnosti da igraju popularne naslove kao što su PUBG MOBILE (PlayerUnknown’s Battlegrounds), AOV (Arena of Valor), ROS (Rules of Survival), Mobile Legends: Bang Bang, Vainglory, Fortnite i Asphalt 9: Legend, i to u najboljem mogućem kvalitetu. Pametni telefon optimizuje performanse prilikom scenarija intenzivnog gejminga, kao što su borbe sa više igrača, i unapređuje kontrolu i sveopšte iskustvo.

HONOR View20 je dostupan na tržištu Srbije kod maloprodajnih partnera, kao i kod mobilnog operatera Telenor. Telefon je trenutno dostupan u bojama Phantom Black, Phantom Red i Phantom Blue, po ceni od 79.900 RSD za osnovni model.