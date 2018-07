HTC EXODUS – prvi HTC-ov blokčein telefon

Kontekst i značenje se uništavaju zakonima o zaštiti autorskih prava i privatnosti, koji su napisani za neka prošla vremena. Pridružite se ljudima koji će povratiti kontrolu nad vrednostima koje postoje u ličnom identitetu i podacima.

HTC, vodeći inovator na polju pametnih telefona, predvodi ovaj pokret, a sve počinje u trećem kvartalu omogućavanjem ranog pristupa Exodusu – prvom značajnom blokčein telefonu na svetu.

HTC ima viziju da proširi blokčein ekosistem stvaranjem prvog telefona na svetu koji je namenjen decentralizovanim aplikacijama i sigurnosti. Predstavljanjem HTC Exodusa, koji poseduje veoma važni „cold storage wallet“, to sada može postati realnost.

„U doba interneta ljudi generalno imaju razvijenu svest o svojim podacima, a ovo je savršena prilika da se korisnicima omogući kontrola nad njihovim digitalnim identitetom. Exodus je odličan početak, jer je telefon najličniji uređaj, a ujedno je i mesto odakle potiču svi vaši podaci. Uzbuđen sam zbog mogućnosti koju donosi, mogućnosti da decentralizuje internet i preoblikuje ga za modernog korisnika“, izjavio je Phil Chen, HTC-ov direktor za kripto poslovanje.

Pojava Bitcoina i Ethereuma je sa sobom donela i ideju digitalne nestašice i tokena koji nisu zamenljivi (NFT). Sada je HTC sklopio partnerstvo sa prvom i najpopularnijom svetskom NFT igrom na blokčeinu, Cryptokitties, i dobio ekskluzivno pravo distribucije na mobilnim uređajima, putem odabranih HTC uređaja, počevši od U12+. Ovo je značajan prvi korak u stvaranju platforme i distributivnog kanala za kreativce koji stvaraju jedinstvena digitalna dobra. Mobilni je najrasprostranjeniji uređaj u istoriji čovečanstva, i da bi digitalna sredstva i decentralizovane aplikacije iskoristile svoj potencijal, mobilni će morati da bude glavno mesto distribucije.

Partnerstvo sa Cryptokitties je početak kolekcionarskog tržišta i prodavnica kripto aplikacija za igranje.

„Jasan nam je potencijal digitalne nestašice i unikatnosti. Sa Exodusom, HTC želi da postane glavni igrač na tržištu blokčein dobara. Ovde smo da bi pozvali sve programere da kroz nas distribuiraju svoje blokčein igre sa kolekcionarskim i NFT konceptom. Verujemo da postoji promena paradigme i da se klatno vraća nazad na vlasništvo i vrednost sadržaja.“ Izjavio je Phil Chen.

HTC je objavio sklapanje partnerstva sa dve kompanije, sa kojima će ubrzati napredak – Animoca, distributer Cryptokitties igre i Bitmark, kripto bazirani projekat digitalnog vlasništva.

Ovo je samo početak HTC-ove pomoći u borbi protiv komoditizacije čovečanstva.