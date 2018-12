HTC-ov EXODUS 1 proširuje opcije prilikom kupovine uz Litecoin predstavlja novi all-in-one bezbedni novčanik Zion

HTC je najavio da će njihov prvi telefoniz Exodus projekta, ‘EXODUS 1’, biti dostupan za kupovinu kriptovalutomLitecoin. Verzija ranog pristupa telefona HTC ‘EXODUS 1’ sada može da se kupina HTC Exodus veb sajtu korišćenjem bitcoin-a, ether-a ili litecoin-a.

Osnivač jedne od najpopularnijih kriptovaluta na svetu, tvorac Litecoin-a Charlie Lee pridružuje se HTC Exodus timu kao konsultant. Pored toga, kompanija je najavilada je prvi talas ‘EXODUS 1’ telefona počeo da se isporučuje 5. decembra. Takođe, kompanija je pokrenula ‘Zion’, all-in-one novčanik na blockchain-u.

„Srećan sam što se željno očekivani HTC ‘EXODUS 1’ sada može kupiti Litecoin-om. Još od kadje kriptovaluta kreirana, moja vizija za Litecoin je stalno bila da se povećadistribucija valute i da se iskoristi kao osnova za bezbedne transakcije širomsveta,“ rekao je tvorac Litecoin-a, Charlie Lee. „Pomoću Exodus 1 projekta, HTCširi kripto tehnologiju na mobilne telefone, a to radi na način koji štitikorisnikove informacije i novčanike.“

HTC ‘EXODUS 1’ krase vrhunske performanse i dizajn HTC-ovih vrhunskih pametnih telefona. U kombinaciji sa ‘Secure Enclave’ (bezbedna enklava) operativnim slojem koji je nezavistan od Android OS-a, EXODUS 1 je u stanju da skladišti korisničke kripto ključeve uz neprikosnovenu bezbednost. Doba telefona EXODUS 1 označava doba saradnje između HTC-a i globalne blockchain zajednice.

„HTC ‘EXODUS 1’ označava novi početak za nas, to je Android telefon sa ugrađenim hardverskim novčanikom. Zahvaljujući ovoj jedinstvenoj kombinaciji, vlasnici telefona biće takođe i vlasnici svih svojih privatnih ključeva,“ rekao je Phil Chen, HTC-ov direktor za kripto tehnologiju. „Samo onda kada su korisnici u potpunom vlasništvu nad svojim ključevima možemo da realizujemo istinsku decentralizaciju, što je vitalan korak ka zaštiti korisnika. Ovo vidimo kao korak ka tome da će ljudi u svojim džepovima nositi sopstvenu digitalnu imovinu i digitalne identitete, na potpuno isti način kao što danas nosimo telefone.“

Današnjanajava Zion-a, all-in-one bezbednog novčanika pomaže u ispunjavanju obećanja Exodus-ada će doneti bezbedni, decentralizovani internet. Zahvaljujući raznimfunkcijama kao što su DAPP-ovi, plaćanja, kolekcionarske jedinice, kao irazmena i pristup širem blockchain tržištu u našem budućem planu razvoja,‘Zion’ novčanik operiše kroz visoko bezbedne tehnologije Trusted ExecutiveEnvironment (TEE – izvršna okruženja od poverenja).

Zbog ‘Bezbedne enklave’ koja radi nezavisno od Android OS-a, novčanik će štititi kripto ključeve za koje je zadužen uz najstrožu bezbednost. Prilikom autorizacije transakcije, Zion Trusted UI kreira bezbednu zonu, štiteći od mogućnosti krađe podataka od strane zlonamernih programa pokrenutih na uređaju.

Zion all-in-one bezbedni novčanik

Zion generiše izraz za oporavak (seed) od 12 reči pomoću tehnologije Trusted Executive Environments (TEE) koja blokira moguće napade zlonamernih programa. Zion se uzdržava od sakupljanja bilo kakvih korisničkih podataka – svi ključevi i šifra skladište se u Bezbednoj enklavi direktno u korisnikovom telefonu EXODUS 1.

Zion podržava Bitcoin, Ethereum, Litecoin, a planirana je podrška za veći broj kriptovaluta kao i za ERC-20 i ERC-721 tokene, što korisnicima omogućava da efikasno upravljaju kripto-imovinama.

Funkcija povraćaja jedinstvenog društvenog ključa deli izraz za povraćaj u 3-5 delova, omogućavajući korisnicima da ih pošalju izabranim poznanicima i prijateljima za čuvanje i pomoć u povraćaju kada to zatreba. Vaši kontakti od poverenja sada mogu da vam pruže podršku sa svojih Android i iOS uređaja.