HTC predstavlja, VIVE Cosmos Elite, VIVE Cosmos XR i VIVE Cosmos Play

HTC VIVE® menja lice virtuelne realnosti (VR) svojom do sada najraznovrsnijom linijom VR proizvoda. Danas HTC predstavlja kompletnu VIVE Cosmos seriju – sa tri nova proizvoda i tri nove modularne prednje ploče koja proširuju funkcionalnost VIVE Cosmos-a. Reč je o prilagodljivom VR sistemu baziranom na PC-u, koji tokom vremena može rasti sa kupcima menjajući prednju ploču uređaja, istovremeno pružajući impresivne vizuelne efekte i udobnost svih uređaja Vive Cosmos linije.

Novi uređaji:

VIVE Cosmos Play

VIVE Cosmos Elite

VIVE Cosmos XR

„Naši kupci žele neverovatno VR iskustvo i mi smo ponosni što najavljujemo novu porodicu proizvoda prilagođenih svim raznovrsnim mogućnostima upotrebe“, rekao je Yves Maître, izvršni direktor HTC-a. „Vive Cosmos je zaista naš najsvestraniji uređaj do sada. Od potrošača koji upravo otkrivaju VR do zahtevnog poslovnog korisnika, Vive Cosmos nudi izvanredan kvalitet, udobnost i mogućnost evoluiranja VR i XR putovanja tokom vremena – od promene prednjih ploča do dodavanja opcija kao što je bežična konekcija.“

VIVE Cosmos Platforma

Svi Vive Cosmos uređaji dizajnirani su sa nizom funkcija koje nude vodeće performanse i kvalitet izrade, bez obzira na model ili početak vašeg Vive Cosmos putovanja.

Promenite vašu perspektivu: Uz Vive Cosmos zamenljive modularne ploče, korisnici od svog VR uređaja vremenom mogu dobiti više. Buduće nadogradnje u funkcionalnosti i performansama su jednostavne kao i promena prednje ploče.

Jedan pokret do ulaska u virtuelnu realnost: Zahvaljujući inovativnom flip-up dizajnu, Vive Cosmos lako uvodi korisnike u svet virtuelne realnosti i obrnuto. Vive Cosmos takođe nudi udobnost i ergonomske karakteristike koje čine da vaše VR iskustvo bude prijatnije nego ikad ranije.

Impresivni prikaz: Svaki Vive Cosmos ima isti izvanredan ekran, sa kombinovanom rezolucijom piksela 2880 x 1700 – uvećanje od 88% u odnosu na originalni Vive – pružajući kristalno čist tekst i grafiku. Potpuno novi LCD paneli smanjuju razdaljinu između piksela i umanjuju efekat gledanja kroz mrežu.

VIVE Cosmos Elite

Elite spaja performanse eksternog praćenja zajedno sa fleksibilnošću tehnologije praćenja iznutra ka spolja, kako bi udovoljio potrebama najzahtevnijih ljubitelja VR zabave.

Koristeći tehnologiju Lighthouse bazne stanice, korisnici će moći da dožive snagu i preciznost SteamVR praćenja. Vive Cosmos Elite takođe podržava Vive-ov ekosistem periferija uključujući Vive Tracker, pružajući slobodu kontrole bez presedana za upravljanje u VR-u i bežični adapter za nesmetano iskustvo kretanja tokom VR iskustva.

Cosmos Elite uključuje unapred instaliranu spoljnu ploču za praćenje, 2 SteamVR bazne stanice i dva Vive kontrolera. Spoljašnja ploča za praćenje može se koristiti s verzijama bazne stanice 1.0 ili 2.0, kao i originalnim Vive ili Vive Pro kontrolerima i lako se zamenjuje s originalnom unutrašnjom pločom za praćenje koja se isporučuje sa Cosmosom.

Vive Cosmos Elite je napravljen za precizne igračke naslove kao što su Pistol Whip, Superhot i Audica, kao i za multiplayer VR naslove kao što je Battlewake.

VIVE Cosmos XR

Vive Cosmos XR je najvljivana prednja ploča za modularni Vive Cosmos koja po prvi put donosi visokokvalitetne XР prolazne kamere. Debitujući u Q2, Vive Cosmos XR omogućava skoro kompletno prolazno vidno polje koje koristi većinu VR ekrana (do 100 stepeni) za integrisanje stvarnog i virtuelnog sadržaja.

Na primer, Vive Sinc, kompanijski kolaborativni alat će integrisati Vive Cosmos XR funkcionalnost tako da se virtuelni objekti mogu uvesti u okruženja u stvarnom svetu, poboljšavajući opcije saradnje za sastanke zasnovane na VR.

Sa visokokvalitetnim prolaznim kamerama, Vive Cosmos XR kombinuje oštar pogled na slojeve stvarnog sveta, koji sе neprimetno spajaju sa virtuelnim. Dodatne informacije o Vive Cosmos XR biće otkrivene na predstojećoj GDC konferenciji.

VIVE Cosmos Play

Vive Cosmos Play otvara vrata novim VR korisnicima, čineći ulazak u VR lakšim nego ikada pre. Vive Cosmos Play koristi praćenje iznutra ka spolja sa četiri kamere za pokretanje korisnika na njihovom VR putu i ​​vremenski raste kako bi zadovoljio njihove potrebe.

Vive Cosmos Play idealan je za početak VR avanture i aplikacije kao što je Viveport Video, Angry Birds VR: Isle of Pigs, The Curious Tale of the Stolen Pets, and A Fisherman’s Tale.

Za poslovna ili muzejska okruženja, Vive Cosmos Play nudi povoljnu VR opciju za javna VR iskustva, jednostavnu za upotrebu.

Vlasnici Play-a mogu lako nadograditi svoje Vive Cosmos iskustvo uz Vive VR dodatak kupovinom raspoloživih prednjih ploča za Vive Cosmos. Dodatni detalji o Vive Cosmos Play-u biće objavljeni u narednim mesecima.

VIVE Cosmos

Za kupce koji žele dodatnu visinu prilikom praćenja iznutra ka spolja, Vive Cosmos sa šest kamera nudi dodatno vertikalno praćenje i horizontalno praćenje pomoću dve dodatne kamere. Vive Cosmos karakterišu sve ergonomske, vizuelne i modularne funkcionalnosti kao i kompatibilnost sa bežičnim adapterom.